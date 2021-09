Theater Regensburg lädt zum großen Theatertag ein

Am Sonntag findet am Theater Regensburg in der Zeit zwischen 11 und 18 Uhr ein Theatertag statt. Interessierte können an den verschiedenen Spielstätten bei öffentlichen Proben, Matineen, Workshops und beim Showschminken mit dabei sein. Außerdem gibt es eine Kostümversteigerung.

Theatergastro sorgt für Speis und Trank

Wie das Theater Regensburg mitteilt, soll der Theatertag neugierig auf den neuen Spielplan machen und die neuen Ensemblemitglieder vorgestellt werden. Los geht es um 11 Uhr am Bismarckplatz. Die Theatergastromonie bietet kalte Getränke, warme Speisen sowie Kaffee und Kuchen an.

Um 11.45 Uhr und 16 Uhr können Theaterfans im Jungen Theater bei einer öffentlichen Probe für "Die große Wörterfabrik" mit dabei sein. Von 12 bis 15 Uhr kann man im Innenhof des Kostümfundus beim Bismarckplatz beim Kleider- und Kostümflohmarkt stöbern: Vom 80er-Jahre-Brautkleid bis zum handgenähten Einzelstück ist alles dabei, so das Theater Regensburg.

Versteigerung von Kostümen der vergangenen Jahre

Um 16 Uhr werden im Velodrom Kostüme versteigert - ein Klassiker des Theaterfests. Hier kann man sich die wildesten, verrücktesten und schönsten Kostüme aus den vergangenen Jahren mit nach Hause nehmen - wenn man der Höchstbietende ist.

Den Abschluss des Theaterfests bildet um 17 Uhr im Neuhaussaal "Regie für Minuten". In diesem neuen Format dürfen sich Zuschauerinnen und Zuschauer im Fach Regie versuchen und die gleiche Szene unterschiedlich proben lassen. Das Programm des Regensburger Theatertages finden Sie hier.

Theatertag unter Corona-Bedigungen

Für den Zugang zum Theatertag ist ein Ticket notwendig. Zusätzlich besteht in allen Innenräumen des Theaters die Pflicht zum Tragen einer FFP2- oder einer medizinischen Maske, auch während den Vorstellungen, so das Theater Regensburg.

Außerdem gilt die sogenannte 3G-Regel. Das bedeutet, dass der Zugang zu den Spielstätten aktuell nur für vollständig Geimpfte, Genesene (innerhalb der letzten sechs Monate) oder aktuell Getestete erlaubt ist. Ein entsprechender Nachweis ist beim Einlass vorzuzeigen.