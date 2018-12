"Wir dürfen nicht wegschauen": Das Münchner Theaterjahr 2018

Es gab auch so viel Erfreuliches in diesem Jahr. In Oberammergau habe ich für die Passionsspiele 2020 Jesus, Judas, Maria und Kaiphas und Pilatus bestimmt. Mein Vertrag am Volkstheater wurde dann doch bis 2025 verlängert, und wir haben mit dem Bau des neuen Schauspielhauses begonnen. Wir sind total im Zeitplan, und wenn es so weitergeht, können wir tatsächlich ab 2021 ins Schlachthofviertel umziehen. Gerade gibt es richtig viel zu tun, weil wir jeden Scheinwerfer und jede Steckdose bestimmen sollen und darüber nachdenken müssen: Wollen wir mal einen roten oder einen schwarzen Theatervorhang? Wir werden im Gegensatz zu hier* dann drei große Bühnen haben, die wir bespielen können. Da brauchen wir mehr Schauspieler, müssen also wachsen. Ich freue mich schon sehr auf das, was da auf uns zukommt."

* dem bisherigen Standort des Volkstheaters in der Brienner Straße in München

Matthias Lilienthal: "Ich bin der CSU zu tiefstem Dank verpflichtet"

"Ich liebe das Jahr 2018. Auch wenn ich bei der Bayernwahl noch darauf gehofft hatte, dass da mal eine neue Regierung zustande kommt, die den bayerischen Beamtenapparat so richtig durchrüttelt. Da hatte ich dann doch einen leichter Kater danach, als klar wurde, dass am Ende doch wieder 60 Prozent konservativ gewählt haben. Trotzdem bin ich der CSU zu tiefstem Dank verpflichtet. Mit dem Versuch, den Kammerspielen im Sommer das Demonstrieren zu verbieten, hat die CSU dafür gesorgt, dass die #ausgehetzt-Demo dann doppelt so groß wurde, wie sie wahrscheinlich sonst geworden wäre. Dabei hat mich besonders gefreut, dass es den klaren Schulterschluss gab zwischen Christian, Martin und mir.* Um eine solche Solidarität, die es nicht immer gegeben hat hier in München, kann man nicht froh genug sein.