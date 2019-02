Wie Theater dem Kulturkampf von rechts begegnen wollen

Öffentlich finanziert, aber nicht staatlich kontrolliert

"Alles nur Theater? Zum Umgang mit dem Kulturkampf von rechts" fasst zunächst Inhalte und Motive im Kulturkampf von rechts zusammen. Dazu gehören einfache Fragen wie: Warum darf ein bestimmtes Wort nicht benutzt werden? Ist die Frage der Schuld am Zweiten Weltkrieg wirklich so leicht zu beantworten? Warum werden bestimmte Meinungen ausgegrenzt, wenn wir doch in einer Demokratie mit Meinungsfreiheit leben? Auch die Bemühungen, eine aus Traditionen vermeintlich organische Nationalkultur festzuschreiben wird hier genannt.

Im Kapitel "Handlungsanweisungen" werden dann sehr konkrete Vorschläge gemacht, wie Anfeindungen zu begegnen ist. Sie reichen von der selbstbewussten Kommunikation der eigenen Ziele über die genaue Vorbereitung von Veranstaltungen, für die Störungen drohen, bis hin zum konkreten Hinweis auf die Rechtslage, nach der Mandatsträger keineswegs ein uneingeschränktes Recht haben, staatlich finanzierte Theater außerhalb des regulären Publikumsbetriebs zu besuchen. Am Ende des Textest kündigen die Verfasser einen zweiten Teil für das Frühjahr 2019 an, in dem es um die Geschichts- und Erinnerungspolitik als wichtiges Thema des Kulturkampfes von rechts gehen soll. Diese in Aussicht gestellte zweite Handreichung soll sich auch an Museen und Gedenkstätten richten.

BR/epd