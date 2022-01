Theater Ingolstadt: "Claus Peymann vom Nashorn gebissen"

Bei dieser Stellungnahme empfahl sich vorsichtshalber ein Anruf in der Pressestelle des Theaters Ingolstadt, denn der Text als solcher verwirrte: "Peymann vom Nashorn gebissen", hieß es da in der Überschrift: "Während der Proben zu Ionescos Theaterstück DIE NASHÖRNER, bei denen drei halbgezähmte Nashörner eingesetzt werden sollen, wurde Claus Peymann von einem der Tiere gebissen. Die Proben hatten vor einer Woche im Park der Artilleriefestung Turm Baur begonnen." Nun hat Ingolstadt bekanntlich einen "Kleinzoo" mit 44 Tierarten, von Nashörnern war dort aber bisher nicht die Rede, schon gar nicht von "halbgezähmten". Also scheint es sich um eine absurde Meldung zu absurdem Theater zu handeln, was dann auch mündlich bestätigt wurde.

"Die eigentlichen Super-Spreader"

Claus Peymann (84) wollte auf diese Weise deutlich machen, dass er positiv auf Corona getestet wurde. Er musste in häusliche Isolation, will den Premierentermin von Eugène Ionescos "Nashörnern" am 25. Februar aber halten. Sogar eine Lesung am 6. Februar im Großen Haus ist noch nicht abgesagt. Ob Nashörner "die eigentlichen Super-Spreader" sind, wie das Theater ironisch behauptet, sei dahin gestellt. Der Witz wird sicherlich nicht von jedem gleichermaßen goutiert. "Die Direktion des Stadttheaters Ingolstadt verweigert dazu bisher jeden weiteren Kommentar", war zu lesen.

Peymann, ehemals skandalumwitterter Chef der Theater in Stuttgart und Bochum, sowie vom Wiener Burgtheater, und bis zu seinem Ruhestand im Juli 2017 am Berliner Ensemble, gilt als jederzeit kämpferisch und redselig. In den "Nashörnern" (1959), einem Klassiker des absurden Theaters, beschreibt der rumänisch-französische Autor Ionesco, wie sich die Menschen nach und nach in Nashörner verwandeln, was jedoch kaum jemand mitbekommt. Nur dem Hauptdarsteller "Behringer" wächst kein Horn, was ihn in Gewissensbisse treibt. Das Stück wird als Satire auf totalitäre Regime gedeutet.