vor 33 Minuten

Theater im Wohnzimmer: Augsburg weitet digitales Angebot aus

Zuhause Theaterkultur genießen - mit einer VR-Brille auf der Nase. Genau das haben in den letzten Wochen und Monaten viele in Augsburg getan. So viele, dass die Lieferkapazitäten des Staatstheaters an ihre Grenzen kamen. Jetzt wird aufgestockt.