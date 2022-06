Theater Hof: Sanierungsbeginn nach massivem Wasserschaden

Fast fünf Monate nach dem massiven Wasserschaden im Theater Hof starten am Montag die Sanierungsarbeiten. Anfang Februar wurde versehentlich die Sprinkleranlage ausgelöst, innerhalb weniger Minuten prasselten rund 15.000 Liter Wasser auf die Hauptbühne. Dadurch wurden unter anderem große Teile der Bühnentechnik beschädigt, die erst wenige Wochen zuvor im Zuge der Gesamtsanierung des Hofer Theaters eingebaut worden waren.

Hofs Oberbürgermeisterin Eva Döhla (SPD) beziffert den Schaden auf rund zwei Millionen Euro. Dies werde von der Haftpflichtversicherung übernommen. Damit die Hauptbühne rechtzeitig zur Spielzeit-Eröffnung im September wieder bespielbar ist, wird heute mit den Sanierungsarbeiten begonnen.

Parallel finden aber bis zur Sommerpause Mitte Juli noch zahlreiche Vorstellungen statt. So ist zum Beispiel auf der Studiobühne die Ballettproduktion "Frühlings Erwachen" nach dem Drama von Frank Wedekind zu sehen, in der Freiheitshalle wird eine konzertante Aufführung der Oper "Lucia di Lammermoor" gezeigt, die Jugendlichen des Musicalclubs spielen in der Kulturkantine und es gibt einige Stücke in Hofer Schulen. Nach dem Wasserschaden hatte es eine Welle der Solidarität gegeben.

Kulturamtsleiter Peter Nürmberger lobte die hohe Flexibilität der Theatermitarbeitenden. Sie stünden seit über zwei Jahren unter mehrfacher Belastung. Zusätzlich zu Corona musste das Hofer Ensemble auch Einschnitte bei den Produktionen durch Probleme beim Ausweichquartier während der zweijährigen Generalsanierung hinnehmen.

Kurz vor Abschluss der Sanierungsarbeiten kam dann der Wasserschaden auf der Hauptbühne hinzu. Trotzdem wurde in den letzten Monaten dort gespielt – so wurde zum Beispiel die Inszenierung des Musicals "Cabaret" mit dem deutschlandweit gefragten Musicalstar Uwe Kröger kurzfristig an die kleinere Vorbühne angepasst. Nachdem am Sonntagabend die letzte "Cabaret-Vorstellung" über die Bühne ging, kann am Montag endgültig mit der Behebung des Wasserschadens begonnen werden.