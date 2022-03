Theater Hof nach Wasserschaden teilweise wieder bespielbar

Ein Monat nach dem verheerenden Wasserschaden im Theater Hof sind ab dem 5. März wieder einige Vorstellungen im Großen Haus möglich. Allerdings nur in abgespeckter Form, wie das Theater mitteilt: Für den Musik-Liederabend "Walk on the Wild Side" können die Sängerinnen und Sänger mit der Band nur auf der schmalen Vorbühne spielen.

Theater Hof: LED-Leinwand ersetzt Bühnenbild

Als Ersatz für das Bühnenbild dient eine große LED-Leinwand. An der Theaterkasse gibt es für die verschiedenen Vorführungen von "Walk on the Wild side" wieder Karten, da in Folge der gelockerten Corona-Maßnahmen bei Kulturveranstaltungen in Bayern eine Auslastung von 75 Prozent möglich ist. Außerdem hat das Hofer Ensemble das Angebot im Studio erweitert, es gibt unter anderem eine Neuproduktion mit Operetten-Highlights.

Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden

Parallel zu den Proben analysieren Sachverständige aus ganz Deutschland die Auswirkungen des Wasserschadens. Anfang Februar war die Sprinkleranlage versehentlich ausgelöst worden. Innerhalb weniger Minuten sind 15.000 Liter Wasser auf die Hauptbühne geprasselt. Zur Schadenshöhe lassen sich noch keine konkreteren Angaben machen. Unmittelbar nach dem Wasserschaden ging man von mehreren hunderttausend Euro bis zu einer Million Euro aus. Die Stadt Hof steht bereits mit Firmen in Verbindung, um die Sanierungsarbeiten so schnell wie möglich zu starten. Allerdings zeichneten sich bereits Lieferschwierigkeiten für Ersatzteile ab, sagte der Kulturamtschef auf BR-Anfrage.

Bis wann die Hauptbühne des Hofer Theaters wieder komplett bespielt werden kann, steht noch nicht fest. Die Premiere des Musicals "Cabaret" am 8. April ist ebenfalls auf der Vorbühne geplant, Regisseur Uwe Kröger stellt im Moment während der bereits laufenden Proben seine Inszenierung um. "Diese Flexibilität ist echt ein Glücksfall", betont Florian Lühnsdorf, kaufmännischer Geschäftsführer des Theaters, auf BR-Anfrage.