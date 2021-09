Theater Hof: Sanierung bereitet sowohl Freude als auch Frust

Es wird noch gehämmert, gebohrt, gebaut. Am Theater Hof arbeiten die Handwerker unter Hochdruck. Kurz vor dem Probenbeginn nach der Sommerpause, wird auf der großen Bühne die neue Technik getestet. Die Schnüre der sogenannten Obermaschinerie müssen bis zu 500 Kilo halten können, erklärt der kaufmännische Theater-Chef, Florian Lühnsdorf. Und diese schweren Lasten baumeln dann auch schon mal direkt über den Köpfen der Schauspielerinnen und Schauspieler.

"In solchen Situationen müssen in der Arbeitswelt Helme getragen werden. Aber das brauchen unsere Opernsänger und Ballett-Tänzerinnen zum Glück nicht." Florian Lühnsdorf, kaufmännischer Leiter Theater Hof

Nur noch befristete Sondergenehmigungen vom TÜV

Rund 25 Jahre nach Einweihung des Theaters mit der auffällig geschwungenen Glasfront war die Technik so marode, dass eine Stilllegung des Theaterbetriebs gedroht hätte. Vom TÜV habe es nur noch befristete Sondergenehmigungen erteilt, so Lühnsdorf. Damit alle auf und hinter der Bühne wieder sicher arbeiten können, stand eine Generalsanierung an. Außer dem Einbau neuer Technik mussten unter anderem auch die Flachdächer abgedichtet werden. Und die Zuschauer-Sessel bekamen neue Polster im knallig schimmernden Blau.

90 Prozent Fördergelder für Generalsanierung

Von den Gesamtkosten von 22 Millionen Euro muss die Stadt Hof voraussichtlich nur nur rund zwei Millionen Euro übernehmen, so Peter Nürmberger, der Kulturamtschef im Hofer Rathaus. Denn die Zuschüsse vom Freistaat Bayern decken etwa 80 Prozent ab, weitere zehn Prozent Förderung kommen von der Oberfranken-Stiftung.

Bühnentechnik sorgt für besondere Theatererlebnisse

Besonders stolz ist das Theaterensemble auf die neue Drehscheibe. "Da greifen wir tief in die Trickkiste der bühnentechnischen Möglichkeiten. Das sind Raffinessen, die in künstlerische Hinsicht das Theatererlebnis für die Zuschauer und auch für die Künstler verbessert haben“, freut sich Geschäftsführer Florian Lühnsdorf. Die neue Drehbühne hat die Feuertaufe schon bestanden. Sie kam bereits beim Musical "The Cold Heart“ und beim Kafka-Stück "Der Prozess“ zum Einsatz. Und zwar in der Ersatz-Spielstätte, die für die Zeit der Generalsanierung direkt neben das Theater gebaut worden war.

Ärger beim Ausweich-Quartier geht weiter

Dieses Ausweich-Quartier hat von Anfang an für Ärger gesorgt - und ein Ende ist nicht in Sicht. Dabei hatte die Stadt extra eine Spezialfirma aus Belgien mit dem Bau der Ersatz-Spielstätte direkt neben dem Theater beauftragt. Doch ob Fundament, Heizung, Lüftung, Stromversorgung oder Blitzschutz: Der Generalunternehmer hat nach Auffassung der Stadt mangelhaft gearbeitet. Sie hatte deshalb seit Sommer 2020 zusätzlich weitere Firmen beauftragt und von den vereinbarten 1,4 Millionen Euro bisher auch nur knapp die Hälfte an den Generalunternehmer bezahlt.

Vorwurf: Stadt Hof will wegen Corona sparen

Die belgische Firma Spantech will die ausstehenden Gelder nun vor Gericht einklagen, erklärt Geschäftsführer Sjors van Vorstenbos auf Anfrage des Bayerischen Rundfunks. Er wirft der Stadt vor, immer neue Anforderungen an den Bau der Ausweich-Halle gestellt zu haben. Die Verzögerung der Zahlungen sei ein "taktisches Spiel" der Stadt gewesen, sagt der belgische Firmenvertreter wörtlich. "Die Stadt wusste, dass sie wegen Corona die Halle nicht so oft nutzen kann wie gedacht. Und weil sie so weniger Einnahmen hatte, wollte sie an den Ausgaben sparen.“ Diesen Vorwurf weist wiederum Kulturamtschef Peter Nürmberger zurück. Denn das Theater hätte die Ersatz-Bühne auch für die Probearbeiten gebraucht, um nach dem Lockdown sofort fürs Publikum spielen zu können.

"Wir hätten dem Generalunternehmer gerne alles bezahlt, wenn er es denn auch geleistet hätte." Peter Nürmberger, Kulturamtsleiter Hof

Während sich nun die Juristen über die Ersatz-Spielstätte streiten, kann sich das Publikum im sanierten Theater auf ein abwechslungsreiches Programm freuen. Am 24. September hat die Oper "Medea" von Luigi Cherubini Premiere, zwei Tage später folgt dann gleich als deutschsprachige Erstaufführung das Musical "Alles Liebe, Linda" über den Komponisten Cole Porter und seine Frau Linda.

Zahlreiche Uraufführungen am Theater Hof

Rund 30 verschiedene Stücke für Erwachsene und Kinder hat Intendant Reinhard Friese ausgewählt – darunter zahlreiche Ur- und europäische Erstaufführungen – zum Beispiel das Musical "Jack, the Ripper", eine Oper über die Auschwitz-Überlebende Helena Citronova oder das Schauspiel "Anna Viehmann". Dieses Stück über eine Hoferin, die als Hexe hingerichtet wurde, hat der österreichische Autor Franzobel im Auftrag des Hofer Theaters geschrieben.

Theater Hof will "intellektueller Fitnesstrainer" sein

Angesichts der aktuellen coronabedingten Entwicklungen hat Intendant Friese die Spielzeit 2021/22 unter das Motto "Würde. Hätte, Könnte" gestellt. Kunst sei ein "Lebensmittel", so der Hofer Intendant: "Unsere Gesellschaft braucht zurzeit Zusammenhalt ebenso wie kritische Reflexion. Wir als Künstler wollen Sie als Bürger in diesem Kontext begleiten und bewegen, sozusagen ein seelischer und intellektueller Fitnesstrainer sein."

Ein Drittel der Plätze verfügbar: Vorverkauf startet am 13. September

Der Kartenvorverkauf beginnt am 13. September 2021. Pro Vorstellung stehen im Großen Haus von den rund 450 Sitzplätzen momentan aufgrund der Abstandsregeln nur 150 Plätze zur Verfügung, so der kaufmännische Leiter Florian Lühnsdorf.