Theater, Fasching, Infektionsschutz: Von der Bedeutung der Maske

Maskentraditionen gibt es in verschiedenen Kulturen und Religionen. Beim buddhistischen Frühjahrsfest etwa versammeln sich überlebensgroße, Furcht erregende Gestalten hinter Drachen-Masken. Sie sollen die Kälte aus der winterlichen Natur vertreiben – und die Schatten der Versuchung aus dem Geist der Menschen.

Dämonenmasken, die das Böse symbolisieren

Dämonenmasken stehen für Schutzgottheiten, die man auch an den Eingangstoren buddhistischer Klöster sieht. Und stets haben diese Schreckgestalten eine doppelte Funktion: Sie sollen alles Böse, Dämonische äußerlich vom Kloster fernhalten und zugleich die Menschen vor negativen geistigen Einflüssen bewahren.

Die Angst vor dämonischen Mächten kennt man von jeher in allen Kulturen. Die großen Weltreligionen waren stets bemüht, diese dunklen Kräfte zu bannen. So waren etwa die christlichen Einsiedler in den Wüsten des Vorderen Orients entschlossen, den Kampf gegen alles Dämonische auch im eigenen Leben zu führen: durch asketische Übungen und Gebete! Stehen doch aus moderner psychologischer Sicht "Dämonen" nicht nur für numinose Mächte, sondern auch für menschliche Fehler, Ängste und Schwächen. Bei den Wüstenvätern gebe es dazu "umwerfend moderne Texte", sagt der Freiburger Theologe Giesbert Greshake. In einem Text heiße es: "Die Dämonen, das bist du selbst." "Also sie fühlten sich berufen, gegen die Dämonen zu kämpfen, damit das Dämonische endgültig aus der Welt ist."

Dschihad - der Kampf im Inneren eines Menschen

Der Islam bezeichnet diesen Kampf im Inneren eines Menschen als "großen Dschihad": als wahren "heiligen Krieg", in dem sich jeder Mensch bewähren muss, und zwar dort, wo ihn keine Maske schützt: vor Gott.

Rituale, die den Kampf gegen das Böse versinnbildlichen, haben von alters her auch in den Alpen Tradition. Ob in Bayern oder Südtirol, Österreich oder der Schweiz laufen nach der Wintersonnenwende in ländlichen Gegenden Einheimische mit – teils schönen, teils schaurigen – Masken als sogenannte "Perchten" durch die Dörfer: Mit lärmenden Glocken und Schellen versuchen sie, die Dämonen der Dunkelheit aus der Natur und aus den Seelen der Menschen zu vertreiben. Zugleich läuten sie das Frühjahr ein.

Das Brauchtum, das sich um die Masken rankt, ist oft ambivalent: Es hat eine beschützende und eine bedrohliche Funktion. Aus tiefenpsychologischer Sicht zeigt sich darin sein archetypischer Charakter, das heißt, seine Verbindung zu unbewussten Vorstellungen, Ängsten und Sehnsüchten, die in allen Kulturen existieren und die Menschheit verbinden.

Die Narren – die Bösen?

Im Karnevalsbrauchtum fließen Elemente verschiedener antiker Frühjahrsfeste zusammen: Musik und Tanz, Maskeraden und Wein gehörten stets dazu. Moralbewussten Kirchenvertretern waren solche Feiern meist ein Dorn im Auge, nicht zuletzt aufgrund der Ausschreitungen, zu denen es dabei öfter kam. Doch sie konnten den Volkswillen nicht brechen. So entstand ein immer stärkerer Gegensatz zwischen Karneval und Fastenzeit, erzählt der Kirchenhistoriker Manfred Becker-Huberti: "Die kirchlichen Prediger stellten im Mittelalter Jahrhunderte lang zwei Modelle gegenüber: Die Gemeinschaft der Ungläubigen, Lüsternen und Narren als 'böse Gesellschaft' und die Gemeinschaft der Gläubigen, Unmaskierten als 'gute Gesellschaft'." Schandmasken etwa dienten dazu, Missetäter dem Spott der Gesellschaft preiszugeben, - vorzugsweise bei niederen Vergehen wie Ehebruch, Trunkenheit oder Beleidigung.

Nach der Aufklärung wurden Teufels-Masken und Dämonen-Kämpfe im 19. Jahrhundert zunehmend in Bücher und Museen verbannt. Nur ihre spielerische Seite schien von Fall zu Fall noch akzeptabel.

Der Maskierte genießt Freiheiten

An europäischen Höfen waren zeitweise elegante Masken beliebt. Im 18. Jahrhundert ließ Kurfürst August der Starke von Sachsen für sich eine große, goldene Sonnen-Maske fertigen und folgte damit dem Vorbild des französischen Sonnenkönigs, Ludwigs XIV. Zur gleichen Zeit blühte der Venezianische Karneval auf. "Masken erlauben es jedem, das zu sein, was er nicht ist, aber gerne sein will", sagt der Venezianische Masken-Künstler Massimo Boldrin. Freiheit hinter der Maske? Für manchen Corona-Maskengegner mag das seltsam anmuten. Kritisieren sie doch, die schlechtere Atmung hinter dem Mund-Nasen-Schutz und das teilweise Verdecken der Mimik und zitieren entsprechende Studien, die psychologische Folgen untersuchen.

Und doch: Masken haben ihren eigenen Zauber und ihre eigenen Versuchungen. Es war und ist reizvoll im Karneval für einige Stunden alle Pflichten hinter sich zu lassen und unerkannt in die Haut einer anderen Figur zu schlüpfen: Ein enormes Gefühl von Freiheit und oft sogar von Macht! Der Maskierte darf dann selbst politischen Autoritäten unangenehme Wahrheiten ins Gesicht sagen. Die Maske schützt ihn.

Freiheit hinter der Maske ist eine Illusion

Dennoch kann die Maskierung nicht darüber hinwegtäuschen: Die Freiheit hinter der Barriere im Gesicht existiert nur scheinbar. Sie ist eine Illusion dessen, was wirkliche Freiheit bedeutet. Die kostbarsten Momente im Leben sind daher jene, in denen der Mensch sich so zeigen darf wie er wirklich ist. Solche Ehrlichkeit setzt allerdings das Wagnis des Vertrauens voraus.