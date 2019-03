Auch Feministinnen können Terror

Na, das kann ja heiter werden. In Zeiten von #Metoo und Equal Pay Day, von überkochenden Gender- und Sexismus-Debatten, in Zeiten, in denen Frauen noch einmal messerscharf ausholen zum Gegenschlag auf ein inzwischen peinlich gewordenes Patriarchat, ist "Eine kurze Geschichte der Bewegung" ein nur vermeintlich feministischer Text. Das Stück der tschechischen Erfolgsautorin Petra Hůlová ist vielmehr der literarische Versuch, darzustellen, wie rasant und gnadenlos sich so eine hübsche Utopie von der Gleichheit der Geschlechter wandeln kann in ihr Gegenteil, in neue Dominanzen und Unterdrückungsmechanismen, wie das Ideal eine dämonische Metamorphose zur Schreckensvision, zur Dystopie einer Diktatur vollzieht.

Feministische Terrorakte schaffen eine neue Welt

Wir befinden uns irgendwann in der nahen Zukunft eines Paradigmenwechsels, die "neue Welt" hat die "alte Männer-Welt" durch feministische Terrorakte abgelöst. New Yorks Skyline ist längst untergegangen und Stadt und Land sind in weltweit agierenden Instituten, ergo Umerziehungslagern fast vollständig unter der Kontrolle nicht eben zimperlich agierender Frauen, der "Bewegung" eben, die den Männern martialisch Biologie und Sexismus austreibt.