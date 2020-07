Theater digital: "Das Netz ist auch ein Raum"

Haben Sie ein konkretes Beispiel?

Ja, etwa die Frage: Wie wird die Zukunft der Arbeit aussehen? Ist der Roboter der Feind des Menschen? Oder ist er vielleicht auch die Befreiung von der monotonen Arbeit? Wie kann man das künstlerisch debattieren? Und ist es nicht vielleicht möglich, mit einem Roboter zusammen ein Pas de deux zu tanzen? Wo liegt der Unterschied zwischen dem menschlichen und dem Roboter-Körper, der mit Sensoren ausgestattet ist, so dass er wirklich auf die anderen Tänzer reagieren kann? Das wäre zum Beispiel so eine Sache, die in der Akademie erforscht werden könnte, um diese Welt, die das Theater immer schon gewesen ist, die Welt zwischen Schein und Sein, in die Gegenwart zu holen.

In der Krise hat sich gezeigt, wie groß der Gap zwischen Mensch und Technik werden kann. Theater haben vor allem versucht, das fehlende gemeinsame Erlebnis mit Streams auszugleichen – aber Sie wollen mehr, oder?

Ja, Theater ist nicht einfach ein abgefilmter Text auf der heimischen Couch. Theater ist Kollektiv-Kunst, bei der die verschiedensten Kunstschaffenden gemeinsam etwas kreieren – Schauspieler, Kostümbildner, Bühnenbildner, Beleuchter, Regisseure. Alle zusammen kreieren gemeinsam einen Abend, und das macht Theater so einzigartig. Und das, was wir während des Lockdown oft sahen, waren sehr singuläre, einsame Veranstaltungen, und die kamen natürlich nicht ansatzweise an das heran, was eigentlich Theater in seiner Grundform ausmacht.

Das hieße, die Herausforderung besteht darin, das gemeinsame analog-digitale Erlebnis zu schaffen?

Ja, ich glaube, das Netz ist auch ein Raum, und Theater findet nun mal in Räumen statt, im Bühnenraum, auf der Straße oder eben im Netz. Aber dieses Theater findet nicht im Netz statt, nur weil man ein Theater in einem Theater abfilmt, sondern ich glaube, das hat eigene Regeln. Und die herauszufinden, ist eine aufregende Sache. Ich habe ein spannendes Projekt von Roman Senkl gesehen, der ein Theater so abgescannt hat, dass man fast wie in einem Videospiel dreidimensional als Avatar hindurchlaufen konnte. Man konnte zur Bühne gehen, dort standen wieder live abgescannte Schauspieler, die spielten. Man traf sich aber auch mit anderen Avataren, die durch diese virtuelle Welt liefen. Und da fand so etwas zwischen Gamification und einer Art von Stellvertretertum statt. Die Zuschauer und Schauspieler hatten jeweils Stellvertreter, und es gab gleichzeitig eine Ebene der Kommunikation, und da wurde auf einmal wieder ein kollektives Erlebnis spürbar. Und vielleicht ist das ein Ansatz, der eine Möglichkeit aufzeigt, wie Theater im Netz weitergedacht werden kann, ohne nur historische Aufnahmen vergangener Stücke zu präsentieren.