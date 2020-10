Bayerische Theater entsetzt über neue Corona-Regeln

Ausgearbeitete Hygienekonzepte

Noch verlorener dürften sich 50 Zuschauer*innen auf der anderen Seite der Maximiliansstraße im noch größeren Residenztheater fühlen. Dort weist man darauf hin, dass die Belüftungsanlage die Luft im Zuschauerraum alle zehn Minuten komplett austausche. Es gebe also eher eine Kälte- als ein Areosol-Problem. Am Staatstheater Nürnberg weisen Pfeile am Boden in den Foyers dem Publikum penibel den Weg, in welcher Laufrichtung es sich bewegen darf, um Gedränge zu vermeiden. Dabei wirken die Foyers jetzt schon angesichts ohnehin stark reduzierter Besucherzahlen gähnend leer. Die Theater gleichen Hochsicherheitszonen, personalisierte Tickets würden im Falle eines Corona-Falls im Zuschauerraum die Nachverfolgung und Unterbrechung Infektionsketten ermöglichen. Bis dato ist aber noch kein Fall einer Theateraufführung in Bayern bekannt, die sich zum Super-Spreader-Ereignis entwickelt hätte.

Empörung und Frust unter Bayerns Intendant*innen sind dementsprechend groß. Ihre Häuser haben viel Zeit und Mühe darauf verwendet, Hygienekonzepte zu entwickeln, die auch tatsächlich greifen, um das Theater wieder an den Start zu bringen. Das erfolgreiche Ergebnis wird nun federstrichartig zunichtegemacht, so empfinden es alle, bei denen man nachfragt, ob in Würzburg oder Augsburg, Nürnberg, Regensburg, München oder Memmingen. Das Residenztheater in München kann berichten, dass sich Bayerns Kunstminister Bernd Sibler zu Beginn der aktuellen Spielzeit eine Vorstellung angesehen hat, am Staatstheater Nürnberg war er zur Spielzeiteröffnung ebenfalls. In den übrigen Häusern, die der BR zu Recherchezwecken kontaktiert hat, gab es seit Wiederaufnahme des Spielbetriebs nach dem Lockdown keine Besuche von Mitarbeiter*innen des Ministeriums, die sich einen Eindruck von der Vorbildlichkeit der Hygienekonzepte verschafft hätten.

"Wir brauchen die offenen Räume der Kunst"

Auch Söders Ankündigung des neuen Inzidenzwerts hat alle überrascht. Die Staatskanzlei verweist darauf, es habe vorab ein Gespräch mit "ausgewählten Vertretern der Kulturszene" gegeben, nennt aber auf Nachfrage keine Namen, da es sich um ein "internes Gespräch" gehandelt habe. Die stichprobenartige Nachfrage bei acht Intendant*innen oder Pressestellen großer bayerischer Stadt- und Staatstheater ergab: Von ihnen wurde niemand zu Rate gezogen.

Dass Städte wie München oder Nürnberg unter Söders Hunderter-Inzidenzwert bleiben werden, dieser trügerischen Hoffnung gib sich keiner hin, in Augsburg ist der Wert bereits jetzt höher. Die Reduktion auf 50 Zuschauer*innen wird vielerorts schon bald bittere Realität, wenn nicht ein Umdenken erfolgt. Der allgemeine Tenor: Dann könnte man allenfalls vielleicht noch die kleinen Nebenspielstätten bespielen, die großen Häuser aufzusperren sei jedoch nicht mehr darstellbar. Mit anderen Worten: Die neue Regelung käme einem Lockdown gleich – was fatal wäre, wie viele finden. Barbara Mundel, Intendantin der Kammerspiele, betont, man müsse die Theater offenhalten, gerade jetzt, und nicht trotz, sondern wegen Corona: Es brauche die offenen Räume der Kunst, die Austausch und Reflexion möglich machten – unter anderem auch darüber, wie Corona unsere Gesellschaft verändere.

