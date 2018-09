Wie "King Arthur" in Basel neu erzählt wird

Uraufführungsregisseur Stephan Kimmig nimmt das Magische etwas zu ernst. Schon die mit leuchtend roten Vorhängen ausgekleidete, glühbirnenumrahmte Bühne von Katja Haß lässt mindestens so sehr wie an ein Theater an Varieté, Zirkus und Jahrmarkt denken. Purcells Semi-Oper, in der sich Spielszenen mit Lied- und Musikeinlagen abwechseln, die die Handlung eher kommentieren als fortschreiben, hat ja tatsächlich etwas von einer Nummernrevue. Bei Kimmig sind die von teils recht unterschiedlicher Güte. Es gibt unmotivierte Kinderturneinlagen, ungelenke Pantomimen und Clownsnummer von eher altbackenem Humor. Aber auch schöne Schauspielermomente von Michael Wächter und Elias Ellinghof. Wächter spielt den König Oswald als Underdog mit verletztem Proletarierstolz. Und Ellinghof ist ein schwermütig vergrübelter Arthur.

Zu viel Mummenschanz

Das Orchester unter Christopher Moulds interpretiert Purcell mit einem geradezu federnden Groove, den Ewald Palmetshofer in der Sprache aufnimmt. Das Vokabular ist zwar modern, die Dialoge aber sind in kurztaktige, fast hopsende Verse verpackt. Die Schauspieler spielen zwar die Hauptrollen, die Musik aber gibt Tempo und Temperament vor. So findet Palmetshofers Thema der Gleichheit seine formale Entsprechung: Musiktheater und Schauspiel begegnen sich auf Augenhöhe. Und doch: Die Inszenierung leidet unter einem Übermaß an Mummenschanz. Kimmigs Budenzauber lässt das, was Palmetshofer in seiner Neudichtung verhandelt, weitgehend verschwinden.

"König Arthur" am Theater Basel, Semi-Oper von Henry Purcell und John Dryden in einer Neudichtung von Ewald Palmetshofer, inszeniert von Regisseur Stephan Kimmig. Weitere Termine im September: 15., 23., 27., 29. September.