Theater Augsburg: Missbrauchs-Gutachten wird Bühnenstoff

Der lateinische Titel dieser für Mitte März in der Brechtbühne im Augsburger Gaswerk angekündigten Lesung klingt nach einer Einladung der Inquisition: "De delictis gravioribus", auf Deutsch "Von schweren Straftaten". Tatsächlich wird damit die Überschrift des Schreibens zitiert, das am 18. Mai 2001 der damalige Präfekt der Glaubenskongregation Joseph Kardinal Ratzinger verfasst und an die Führungskräfte der Katholischen Kirche verschickt hat. Der Text ist im lateinischen Original wie in der Übersetzung im Netz abrufbar. Dort ist zu entnehmen, dass innerkirchliche Prozesse, in denen sexueller Missbrauch eine Rolle spielt, der "päpstlichen Geheimhaltung" unterlägen.

Vatikan wollte "wachsame Seelsorge"

Ratzinger, der spätere Papst Benedikt XVI., hatte damals geschrieben: "Durch diesen Brief, der im Auftrag des Papstes an alle Bischöfe der Katholischen Kirche, an die Generaloberen der klerikalen Religiosen-Institute päpstlichen Rechts und der klerikalen Gesellschaften des apostolischen Lebens päpstlichen Rechts sowie an andere Ordinarien und Hierarchen, für die es von Interesse ist, gesandt wurde, sollen nicht nur schwerwiegendere Straftaten generell vermieden werden; es soll von den Ordinarien und Hierarchen eine wachsame Seelsorge betrieben werden, um vor allem für die Heiligkeit der Kleriker und der Gläubigen, auch durch notwendige Strafen, Sorge zu tragen."

Jetzt will sich das Staatstheater Augsburg dem Thema Missbrauch in der Kirche widmen. Das mehrbändige Gutachten, das die Anwaltskanzlei Westpfahl Spilker Wastl über die Verhältnisse im Bistum München und Freising verfasste, soll von sechs Ensemble-Mitgliedern auszugsweise verlesen werden. Im Anschluss ist eine Gesprächsrunde mit Vertretern der Katholischen Kirche und von Opferverbänden geplant.

Bei Priestern waren die Konsequenzen "um einiges milder"

In der Ankündigung des Theaters heißt es wörtlich: "Westpfahl Spilker Wastl nehmen in ihren Missbrauchsgutachten die Betroffenenperspektive ein. Die meisten Opfer waren Jungen im Alter von 8 bis 14 Jahren, die meisten mutmaßlichen Täter Priester oder Diakone. Das Gutachten geht auch auf die unterschiedliche Behandlung von Fällen des Missbrauch durch Laienmitarbeiter im Vergleich zum Missbrauch durch Kleriker ein: im Gegensatz zu den Laienmitarbeitern sind bei den in dem Gutachten benannten 182 Klerikern, genauer 173 Priestern und 9 Diakonen, die Konsequenzen ihres Handelns um einiges milder ausgefallen."