Theater an der Rott zeigt "Mein Kampf" als Musical

Der Abend beginnt ähnlich wie bei einer Late-Night-Show: Mit Live-Musik und einem Moderator, der als Alleinunterhalter durch den Abend führt. Nur dass es nicht um aktuelle politische Themen geht, sondern um Geschichte und gefährliche Ideologie: Denn der vermeintliche Moderator trägt Passagen aus "Mein Kampf" von Adolf Hitler vor, schlüpft in die Rolle des Diktators, singt und tanzt an diesem Abend. Das Theater an der Rott in Eggenfelden hat sich unter der Leitung von Regisseur Malte Lachmann an schwierigen Stoff gewagt. Aber kann es die hohen Anforderungen, die damit verbunden sind, auch erfüllen?

Theater an der Rott hat sich kritische Auseinandersetzung vorgenommen

Ob zur Hochzeit, zur Kommunion oder als Geburtstagsgeschenk: Im Dritten Reich hatten sehr viele Haushalte eine Ausgabe von Hitlers "Mein Kampf" zuhause. Doch wegen der Urheberrechte wird die Propagandaschrift erst wieder seit 2016 verlegt - etwa vom Institut für Zeitgeschichte, das in einem Kommentar die Aussagen und Behauptungen des Diktators einordnet und kritisch überprüft. Auch das Theater an der Rott im Landkreis Rottal-Inn hat sich das vorgenommen.

Musik zum Mitsingen: "Ein Feind, ein guter Feind"

Normalerweise passen 385 Besucher in den Zuschauersaal. Doch bei diesem Stück ist das etwas anders: Die Gäste schauen "Mein Kampf" nicht von den Rängen aus, sondern sitzen an kleinen runden Tischen auf der Bühne, sind nah an Schauspieler Norman Stehr und dessen Sidekick Dean Wilmington. Er begleitet den Abend mit einem Keyboard und hat auch die Lieder komponiert. Dabei hat er sich an bekannten Komponisten und Songs bedient: Aus "Ein Freund, ein guter Freund" wird da schnell mal "Ein Feind, ein guter Feind". "Als Ausländer habe ich das Gefühl, dass 'Mein Kampf' in Deutschland noch ein Tabuthema oder auch ein Mythos ist", sagt Wilmington. Er findet es wichtig, sich mit dem Buch auseinanderzusetzen - und mit Musik und Kommentaren kritisch zu sezieren.

Mit Ironie und Sarkasmus an das Tabu-Thema

Etwa wenn Hitler seitenweise über sich und seinen Werdegang schreibt: So berichtet er etwa davon, dass er vom Vater in die Realschule statt ins Gymnasium geschickt worden sei. Dort habe er sein rednerisches Talent besser schulen können. "Haben wir heute Realschüler unter uns?", fragt Schauspieler Norman Stehr. An diesem Tag ist eine Gruppe Schülerinnen und Schüler zu Gast. Ein paar Wenige heben die Hände. "Und wie war der Rhetorikunterricht? Gut?" Die Schülerinnen und Schüler reagieren mit Gelächter, die Pointe ist geglückt. Während der 80 Minuten Spielzeit wird deutlich: Hitler hat seinen Lebenslauf nicht nur aufgehübscht, sondern auch alles so dargestellt, dass es auf einen Punkt hinauslaufen soll: Er, der so viele Widerstände hatte, war zum großen Redner und Führer erkoren.

Inhalte von "Mein Kampf" bis heute prägend

Auch andere Themen werden aufgegriffen: Etwa Hitlers Verhältnis zu Frauen, seine Vorstellungen von Ehe und auch seine menschenverachtenden Gedanken gegenüber Jüdinnen und Juden. Zum Schluss nehmen die Macher Bezug zur Gegenwart: Es werden Zitate eingeblendet von einer aktuellen Studie: "Auch heute noch ist der Einfluss der Juden zu groß" - dieser These stimmen knapp zehn Prozent der Befragten zu oder überwiegend zu, etwa 25 Prozent in Teilen. Oder auch: "Eigentlich sind die Deutschen anderen Völkern von Natur aus überlegen." Rund elf Prozent stimmen zu oder überwiegend zu, 21 Prozent in Teilen. Die Schülerinnen und Schüler, die an diesem Tag da sind, bewegt das am meisten: "Ich war schockiert, dass immer noch so viele Leute so denken und es ist klar, woher das kommt", sagt eine Schülerin. Eine andere ergänzt: "Mir schwirrt jetzt noch so viel im Kopf - ich werde darüber noch ein bisschen nachdenken."