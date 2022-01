Theater an der Rott: Intendant tritt zurück, Ehefrau springt ein

Der Intendant des Theaters an der Rott, Uwe Lohr, tritt Ende Februar aus persönlichen Gründen von seinem Amt zurück. Das hat er auf Facebook mitgeteilt.

Seit 2015 im Amt

Er habe in den letzten Jahren ausschließlich für das Theater gelebt und sei dabei zu oft über seine Belastungsgrenze gegangen, schreibt Lohr auf Facebook. Da das Theater an der Rott gerade in diesen schwierigen Zeiten eine belastbare Führung benötige, habe er sich für die Kündigung seines Vertrags zum 28. Februar entschieden. Lohr war erst seit 2015 Intendant in Eggenfelden.

Einziges deutsches Landkreistheater

Zum 1. März werden vorübergehend seine Ehefrau Elke Maria Schwab-Lohr und Dean Wilmington, beide aus dem Theater-Team, die Leitung übernehmen. Das bestätigte Landratsamtssprecher Matthias Kempf dem BR auf Nachfrage. Das Theater an der Rott ist das einzige Landkreis-Theater in Deutschland, Träger ist der Kreis Rottal-Inn.

Wann die Stelle der Intendanz neu ausgeschrieben wird, entscheidet der Kulturausschuss des Landkreises voraussichtlich in der nächsten Sitzung am 9. Februar.