"The Wire"-Schauspieler Lance Reddick verstorben

Der US-amerikanische Schauspieler Lance Reddick, bekannt für seine Rolle als Polizist in der TV-Serie "The Wire", ist gestorben. Er wurde von seinem Management im Alter von 60 Jahren als verstorben gemeldet. Er sei am Freitagmorgen "plötzlich eines natürlichen Todes" gestorben, sagte seine Agentin Mia Hansen gegenüber der Nachrichtenagentur AFP. Die US-Website TMZ berichtete, Reddick sei tot in seinem Haus in Studio City, Los Angeles, gefunden worden.

Dreharbeiten bis kurz vor seinem Tod

Reddick begann seine Schauspielkarriere in den 90er Jahren und trat in vielen bekannten TV-Serien und Filmen auf, darunter "Bosch", "Lost" und "Fringe". Er spielte auch in "Godzilla vs. Kong" und drehte bis kurz vor seinem Tod für den Film "John Wick: Kapitel 4". In dieser Rolle spielte er den Concierge eines New Yorker Hotels namens Charon.

Am bekanntesten war Reddick allerdings für seine Rolle als Lieutnant Cedric Daniels in der vielfach preisgekrönten Erfolgsserie "The Wire", die in seiner Heimatstadt Balitmore spielte. In dieser Rolle zeigte Reddick seine starke schauspielerische Präsenz mit einem Charakter, der stets streng professionell agierte und ein wenig spröde war.