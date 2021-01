The White Tiger - sehenswerte Verfilmung eines Erfolgsromans

Ein betrunkenes Upperclass-Paar sitzt am Steuer seines SUVs und rast durch die nächtlichen Straßen von Delhi. Vorbei an einem Denkmal für Mahatma Gandhi. Balram, der Dienstbote und nüchtern gebliebene Fahrer der beiden, würde gerne das Steuer übernehmen, muss aber hinten sitzen. Seine Augen weiten sich. Ein kleiner Junge läuft auf die Straße. Rumms.

Böse, gnadenlos und dabei sehr unterhaltsam ist "The White Tiger". Der in London geborene und heute in den USA lebende Regisseur Ramin Bahrani ist – wie auch sein indischer Freund Aravind Adiga, der Autor der Vorlage – keiner, der sich zurückhält. Das gleichnamige Buch von Adiga, ein literarischer Welterfolg, löste in Indien Kontroversen aus. Die Hauptfigur, ein Aufsteiger aus ärmsten Verhältnissen, ist ein Mörder. Und er verehrt China – ein Land, das rücksichtslos seinen wirtschaftlichen Aufschwung verfolgt und in Indien vor allem als Konkurrent beziehungsweise Feind gesehen wird. Balram hingegen schreibt dem chinesischen Ministerpräsidenten einen bewundernden Brief.

Gnadenlose, aber unterhaltsame Gesellschaftsanalyse

Es geht in "The White Tiger" um die speziellen Praktiken des Outsourcings von Arbeit, um Bangalore, das indische Silicon Valley, und um die Zukunft der Welt. Klug und mit sarkastischem Humor beschreiben Film wie Buch die abenteuerliche Karriere Balrams vom Tagelöhner zum Taxiunternehmer, die zugleich als Anklage des indischen Kastensystems daherkommt.

Atmosphärisch dicht erzählt "The White Tiger" von Tradition und Moderne, von Armut und Reichtum. Balram kennt beide Seiten – und will nichts anderes als diese zu wechseln. Von unten nach oben. Wie ihm das gelingt – wie er seine Familie auf dem Land verrät, zum Lügner wird und auch nicht vor Gewalt zurückschreckt – davon kündet seine Stimme immer wieder aus dem Off. Andererseits versucht er auch, ein guter Mensch zu sein. Ist es immer wieder.