Meditativ und politisch: Wal-Doku "The Whale and the Raven"

Es ist eine einmalig schöne, dicht bewaldete Fjord-Landschaft an der Westküste Kanadas, mit der uns Mirjam Leuze in ihrem neuen Film bekannt macht. Im Kitimat-Fjord in British Columbia tummeln sich Killerwale genauso wie Buckel- und Finnwale, und diese Säugetiere haben in den beiden Walforschern Janie Wray und Hermann Meuter nicht nur zwei treue Beobachter und Dokumentare ihres Lebens, sondern auch zwei regelrechte Gefährten. Für ihren Dokumentarfilm "The Whale and the Raven" hat Mirjam Leuze die beiden Meeresbiologen mit der Kamera begleitet. Knut Cordsen hat mit Leuze über ihre Dokumentation gesprochen, die Züge einer Meditation trägt.

Knut Cordsen: Das Territorium in Kanada, wo Sie gedreht haben, ist ja ein Gebiet, das gerade für die dort bis heute lebenden First Nations, also die Nachfahren der nordamerikanischen Ureinwohner, eine große spirituelle Bedeutung hat. Seit wann leben Hermann und Janie dort an der Westküste und was genau machen sie dort?

Mirjam Leuze: Die beiden Walforscher sind 2002 dorthin gekommen, mit Erlaubnis der Gitga'at, das ist die First Nation, die in diesem Gebiet ihr Territorium hat. Sie haben dort angefangen, ihr Haus zu bauen auf einer bis dato unbewohnten Insel. Was sie hauptsächlich machen, ist eine landbasierte Forschung mit Hilfe von Unterwasser-Mikrofonie. Die beiden haben ein weites Netz von Unter-Wasser-Mikrofonen, mit dem sie über hundert Kilometer abdecken und den Buckelwalen und den Orcas zuhören. So können sie auch deren Bewegungsverhalten analysieren, und sie sind vor allem darauf spezialisiert, die Bestände zu dokumentieren. Sie gucken, wer wann in welchem Jahr in dieses Fjord-System kommt. Und sie schauen, wie sich die Populationen verändern.