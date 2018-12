Dieses Stück lässt den Blick durch den Körper auf die Welt zu

Einer der stärksten Momente ist: als die fünf Tänzer nicht tanzen. Der Still-Stand - im wahrsten Sinne des Wortes – wird zur körperlichen Extremerfahrung: Die Tänzer verharren auf den Zehenballen, eine der kleinst möglichen Standflächen des menschlichen Körpers, mit dem Ziel: sich nicht zu bewegen. Quindell Orton ist die „Profidurchhalterin“ – an die fünf Minuten dauert ihr unbewegtes Solo als sprechendes Stand-Bild, bei dem sie von brennenden Gelenken und schweißnassem Rücken berichtet und es auf amüsante Art versteht, sich Worst-Case-Szenarien auszumalen: als Blut und Knochen-Matsch zu enden oder gar das Mikrofon zu verschlucken, vor dem sie steht. Maxwell McCarthy hat die Rolle des Analytikers. Er erklärt, was anatomisch bei den Tänzern geschieht, während sie versuchen, Haltung zu bewahren – körperliche Schwerstarbeit. Wofür?

Jeder steht verbissen für sich selbst, "keiner steht für etwas, alles stoppt“, resümiert McCarthy – und wären die teils witzigen, teils klugen Monologe der Tänzer nicht, es wäre auch kaum auszuhalten für den Zuschauer. Choreographin Anna Konjetzky ist stark vom Körpertheater geprägt und schaut "durch den Körper auf die Welt“, so sagt sie selbst: "Ich glaube, die arbeitet gegen sich selbst, diese Gesellschaft, man arbeitet als Mensch auch gegen sich selbst, ich glaube, dass es ganz wichtig ist, auch zu taumeln."

Vielfalt des Scheiterns

Und um das Taumeln, Fallen, aus dem Tritt geraten, Torkeln, Kippen, Stürzen geht es dann hauptsächlich in "The very moment“. Es kommt wie eine Erlösung, es sind Bewegungen ohne Namen, aber mit interessanten Formen, ungeahnten körperlichen Winkeln, Herausforderungen an die Muskeln und Gleichgewichtsorgane. Die Bewegungsvielfalt des körperlichen Scheiterns haben Konjetzky und ihre Tänzer von den Vollprofis gelernt, von Slapsticknummern aus dem echten Leben, gefunden auf Youtube: Von einer Trunkenen etwa, die nur noch mit einem Schuh bekleidet im Halbkreis torkelt, der Turnerin, die die Balance verliert, von einem, der bewusstlos vornüberkippt oder einem Marathonläufer, dem die Muskeln streiken. Anatomisch großartig und variantenreich Sahra Huby, die aus dem Körperexperiment wahrhaftig Tanz zu gestalten schafft, wissenschaftliches Interesse an der Bewegung und Körperflow zusammenbringt. Per Buzzer holen die Tänzer die Youtubeclips in ihren Raum – das Spiel beginnt. Sie filmen sich mit dem Smartphone. Livebild und Clips überlagern sich. Der ewig reproduzierbare Moment des Internetclips und der Tanz als Moment-Kunst wirken plötzlich zusammen. Dadurch wird der eine Moment des Scheiterns vom Missgeschick zum ästhetischen Erlebnis. Statt Schadenfreude: Bewegungsfreude. Dem Kampf gegen den eigenen Körper setzt Anna Konjetzky lustvolles Taumeln und Stolpern entgegen: "Das Loslassen, das Nicht-Effektivsein, das nicht unbedingt in eine Norm passen. Es braucht eigentlich Raum, um Umwege zu machen, um daneben zu liegen, es muss Raum geben, um zu verkacken, Raum, Mensch zu sein. "Wir sind zurück“, so die Botschaft der Tänzer. Entdeckungsreich und anregend ist "The very Moment": ein Stück kluges, präzises Tanztheater.

Verpassen war gestern, der BR Kultur-Newsletter ist heute: Einmal die Woche mit Kultur-Sendungen und -Podcasts, aktuellen Debatten und großen Kulturdokumentationen. Hier geht's zur Anmeldung!

Die tägliche Dosis Kultur – die kulturWelt als Podcast. Hier abonnieren!