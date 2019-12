Dieser Fotoband dokumentiert die HipHop-Szene von Atlanta

Atlanta im Bundesstaat Georgia – das ist nicht nur CNN, Coca Cola und die Gemeinde, in der einst Martin Luther King Jr. predigte. Die schwarzen Neigbourhoods im Süden und Osten der Südstaaten-Metropole gelten als Geburtsstätten des Trap, des eigentümlich dunklen Hiphop-Stils mit überdreht ratternden Snaredrums. Für den Fotografen Vincent Desailly haben diese Viertel einen bestimmten Vibe, eine raue und gleichzeitig zärtliche Atmosphäre, die er einfangen wollte: "Was ich als Dokumentarist brauche, ist ein bestimmter Ort zu einem bestimmten Zeitpunkt, an dem besondere Dinge geschehen. So wie wenn mich jemand fragt: Könnten Sie das Cannes Filmfestival abbilden? Weil da etwas ganz Spezielles passiert zu einem bestimmten Zeitpunkt. Und mit Trap in Atlanta ist es ähnlich, nur halt eben viel größer."

Die Musikszene blüht in heruntergekommenen Städten

Es gibt in dem Fotoband kein einziges Bild aus einem Studio, also keine Produzenten, die am Rechner und vor der Handclap-Machine sitzen. Desailly konzentriert sich auf die Menschen in den afroamerikanischen Nachbarschaften. Dem 30-jährigen geht es in stimmungsvollen Bildern um das Umfeld der Musikszene. Um Typen, die im Auto sitzen und rauchen, eine junge Schwarze im roten Kleid, die es sich zum Telefonieren auf der Motorhaube eines weißen Straßenkreuzers bequem gemacht hat, Mofafahrer auf dem leeren Parkplatz vor einem Supermarkt. Für ihn ist die Szene von Atlanta vergleichbar mit der anderer Musikstädte. "Ich hab mich immer gefragt, wie es wohl in Detroit war, als die Plattenfirma Motown Musikgeschichte geschrieben hat. Und wie war es in Manchester? Keine reiche Stadt, sondern im Gegenteil ziemlich arm und heruntergekommen. Wieso kommen gerade aus solchen Städten so viel kreative Leute? Das sind ja keine weltberühmten Städte wie London, Paris, New York oder Los Angeles. Die Menschen in solchen Städten, die im Abseits liegen, sind mehr aufeinander angewiesen und können auch deshalb etwas wirklich Neues schaffen", sagt Vincent Desailly.