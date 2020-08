So klingt Kinder-Kino: Neue Schau zeigt "The Sound of Disney"

Die Rede ist natürlich vom "Dschungelbuch", dem Film, der nicht nur in Deutschland Begeisterungsstürme ausgelöst hat. Es dürfte schwer sein, jemanden zu finden, der den Erkennungssong des sympathisch trägen Bären Balu nicht mitsummen kann.

Der weltweite Erfolg von „Dschungelbuch“ hat den französischen Regisseur und Künstler Pierre Bismuth zu einer Film-Adaption animiert, in der jede Figur eine andere Sprache spricht: Baghira Arabisch, Balu Hebräisch, Mogli Spanisch. Mit dieser babylonischen Hommage endet die opulente und bezaubernde Schau im Frankfurter Filmmuseum.

"The Sound of Disney. 1928-1967", zu sehen bis zum 10. Januar 2021 im Deutschen Filminstitut und Filmmuseum in Frankfurt am Main.