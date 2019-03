Ein Western. Und dann noch dieser Titel: "The Sisters Brothers". Zwei Brüder, die wie Schwestern sind, was damit auch immer gemeint sein mag! Vermutlich Klischees. Wer die Romanvorlage zu Jacques Audiards neuem Film nicht kennt, kann anhand des Titels zumindest erahnen, in welche Richtung es geht. Es wird schräg, vielleicht auch ein bisschen witzig, auch wenn das so gar nicht zu Audiards bisherigem Werk passt. Der französische Regisseur steht für hoch aktuelle Außenseiterdramen, in deren Zentrum gebrochene Männer stehen. Er treibt seine Darsteller zu Höchstleistungen an und erzählt Geschichten, die man so schnell nicht vergisst.

Unendliche Dialoge mit Jazzsound

Ein Western mit einem so absurd anspielungsreichen Titel wie "The Sisters Brothers" will sich auf den ersten Blick so gar nicht in dieses Gesamtwerk einfügen. Aber Audiard bleibt sich treu: Schon mit der Filmmusik sprengt er die Genregrenzen. Sein Haus- und Hofkomponist Alexandre Desplat hat dem Western einen Jazzsoundtrack verpasst. Passt perfekt, schließlich ist "The Sisters Brothers" ein Anti-Western. Die beiden Hauptfiguren Charlie und Eli Sisters sind keine gesetzestreuen Helden, sondern Auftragskiller, die ohne mit der Wimper zu zucken, ihre blutigen Jobs erledigen. Obwohl sie schon jahrelang im Geschäft sind und ihr berühmt-berüchtigter Name für unwissende Cowboys eine definitiv tödliche Witzvorlage ist, läuft nicht immer alles rund.

Nachdem beim letzten Auftrag mehr Männer ums Leben gekommen sind als geplant, und noch dazu eine riesige Stallung in Flammen aufgegangen ist, gerät Eli, der ältere der Brüder, ins Grübeln. Wäre es nicht an der Zeit, aufzuhören, bodenständig zu werden, einen Laden zu eröffnen und eine Familie zu gründen? Der Dialog zieht sich hin, denn die Sisters Brothers sind Quasselstrippen. Statt in klassischer Westernmanier schweigend durch die Prärie zu reiten, verstricken sich die Brüder ein ums andere Mal in existenzialistische Gespräche, die oft im Streit enden. Die Rahmenhandlung – eine makabre, von Leichen gepflasterte Verfolgungsjagd entlang der Westküste – gerät dabei zur Nebensache.