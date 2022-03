"The Quartet": Philosophie ist nicht nur Männersache

1956 soll Harry Truman, ehemaliger Präsident der USA, die Ehrendoktorwürde der Universität Oxford erhalten. Kein ungewöhnlicher Vorgang. Allerdings ist Truman für die Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki verantwortlich, die hunderttausende Opfer gefordert haben. Ein Massenmörder also. Und die einzige, die protestiert - ja, wirklich, die einzige unter den fast ausschließlich männlichen Dozenten dieses britischen Bildungsolymps - ist die Philosophin Elizabeth Anscombe. Im Buch "The Quartet" klingt das so: "Wenn Sie ihm die Ehre zuteilwerden lassen, welcher Nero […], welcher Hitler und welcher Stalin, wird dann in Zukunft nicht geehrt werden?"

Moralmüde Männer - mutige Frauen

In dieser Szene zeigt sich das Narrativ dieser philosophischen Viererbiographie wie unter einem Brennglas. Da ist die Frontstellung zwischen den moralmüden, konventionsvernarrten Männern und einer mutigen Frau - ihrem selbstbewussten Eintreten für die eigene Position. Ungeachtet aller Widerstände. Dazu kommt, dass es aus unserer Perspektive kaum möglich ist, Anscombe nicht recht zu geben. Den polemischen Vergleich zwischen Truman und Hitler vielleicht ausgenommen.

Eine Geschichte über Heldinnen

Man könnte es auch so sagen: Anscombe wird in dieser Szene zu einer Heldin. Und von Heldinnen wollen die Autorinnen dieses Buches auch erzählen, oft ist von "unseren vier Freundinnen" die Rede. Wer nach einer kritischen Auseinandersetzung mit dem Werk von Elizabeth Anscombe, Philippa Foot, Iris Murdoch und Mary Midgley sucht, wird hier nicht fündig. So weit, so fair. Immerhin geht es hier darum, diese Protagonistinnen der (britischen) Philosophiegeschichte überhaupt erstmal einzuführen. Drei der vier dürften Menschen, die nicht Philosophie studiert haben, kaum bekannt sein. Nur die Schriftstellerin Iris Murdoch hat bisher eine gewisse Bekanntheit erreicht.

Eine andere Art zu denken?

Problematischer liest sich der Titel. Schließlich sollen es diese vier Frauen sein, die "die Philosophie zurück ins Leben brachten". Das riecht gewaltig nach einem Klischee: das abstrakte männliche, gegen das konkrete weibliche Prinzip. Und zumindest eine der vier, Mary Midgley, scheint tatsächlich in diese Richtung gedacht zu haben. Denn sie betrachtet Frauen als jene Hälfte der menschlichen Spezies, die "mit einer Art zu sehen, zu denken und zu schreiben [ausgestattet ist], die das menschliche Leben auf andere Weisen beleuchten kann."

Ohne den Krieg wäre es anders gekommen

Das Buch, das die beiden britischen Philosophinnen Clare Mac Cumhaill und Rachael Wiseman vorgelegt haben, erzählt dann allerdings eine viel differenziertere Story. Es geht hier nicht um die Philosophie allgemein, sondern um die analytische Philosophie, wie sie in den Dreißiger- und Fünfzigerjahren des zurückliegenden Jahrhunderts in Cambridge und Oxford gelehrt wurde. Und zweitens: Der Sonderweg, den "unsere vier Freundinnen" in dieser Zeit gehen, hat nur insofern mit ihrem Frausein zu tun, als ihr Geschlecht in diesem Fall zu einem anderen Bildungsweg führte.

"Wäre nicht der Krieg dazwischengekommen", heißt es schon im Vorwort, "so hätte es gut sein können, dass sich Mary, Iris, Elizabeth und Philippa den Männern angeschlossen hätten, um die schöne neue Welt einer Philosophie einzuläuten, die der Poesie, des Geheimnisses, des Geistes und der Metaphysik beraubt gewesen wäre."

Atombombenabwürfe sind einfach falsch

Vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs dominiert in Oxford vor allem eine philosophische Richtung: Der sogenannte Logische Positivismus. Ein Unkrautvernichtungsmittel für jede Form der Metaphysik. Auch der Ethik. Was gut und böse ist – sinnlos, darüber zu streiten! Ende der Dreißigerjahre ziehen die Logischen Positivisten jedoch in den Krieg. Nicht theoretisch gegen die Metaphysik, sondern als Soldaten gegen die Nazis. Die Universitäten leeren sich. Zurück bleiben vor allem Studentinnen. Und es kommen neue Köpfe hinzu: Flüchtlinge, jüdische Gelehrte aus Kontinentaleuropa. Und die bringen die Metaphysik zurück auf die Insel.

Das Ergebnis: "Als die jungen Männer aus dem Krieg zurückkehrten, mit ihren analytischen Methoden und ihrer Verachtung für Mysterien und Metaphysik, standen unsere vier Freundinnen mit einem einvernehmlichen 'Nein!' bereit." Ihr Urteil: Es gebe Dinge, die objektiv richtig oder falsch seien. Und Atombombenabwürfe gehörten zu letzterem.

Lohnenswerte Entdeckung

Das alles erzählen Mac Cumhaill und Wiseman in einer unheimlich zugänglichen Sprache. Trotz des abstrakten Themas. Und trotz der vielen historischen Quellen. Der Stil ist elegant, auch wenn die Biographie die Tendenz hat, das Denken der vier Frauen hinter ihrem Leben zu verstecken. Ein wenig seltsam auch, dass die Autorinnen ihre Erzählung in den Fünfzigern enden lassen. Also noch bevor Philippa Foot als Tugend-Ethikerin so richtig prominent wird und Elizabeth Anscombe zur wichtigsten Stimme der analytischen Handlungstheorie aufsteigt. Das macht ihre Entdeckung nur umso lohnenswerter.

Info: Clare Mac Cumhaill, Rachael Wiseman: "The Quartet. Wie vier Frauen die Philosophie zurück ins Leben brachten." C.H. Beck, 2022.

