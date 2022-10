"The Playlist": Netflix-Serie über den Aufstieg von Spotify

Spotify und Netflix sind Brüder im Geiste: Zwei Onlinedienste, die von Millionen Usern weltweit genutzt werden, Kreative in zwei Lager spalten und als Außenseiter die Musik- und Filmindustrie gehörig aufrütteln. Naheliegend also, dass ausgerechnet Netflix die Firmenstory von Spotify als Serie verfilmt wie ein Denkmal für eine kulturelle Revolution, deren Gewinner noch nicht feststehen.

"The Playlist" beginnt im Jahr 2004 in Stockholm. Nach dem Höhenflug in den 90er-Jahren sieht sich die Musikbranche plötzlich am Rand des Ruins – und das Internet ist schuld. Dank Websites wie "The Pirate Bay" ist es so einfach wie nie zuvor Musik und Filme kostenlos auf den eigenen Rechner runterzuladen. Dass das nicht legal ist, stört weder die User noch die Plattformbetreiber selbst. Die Branche und die Gesetze hinken den Bedürfnissen der Musikfans und dem technischen Fortschritt Jahrzehnte hinterher.

Shuffle-Modus für "The Playlist"

Start-Up-Gründer Daniel Ek will das ändern. Seine Idee: Ein schicker Musikplayer, der sofort alle Musik der Welt online abspielen kann. Bequemer als "Pirate Bay", gratis und noch dazu legal. Ek nennt ihn "Spotify". Das Problem: Die Plattenfirmen wollen nicht mit ihm zusammenarbeiten.

Das ist natürlich nur ein Teil der Story – und auch der langweiligste. Die Serie "The Playlist" beleuchtet in sechs für sich stehenden Episoden alle Perspektiven auf das umstrittene Thema Musikstreaming. Wie in einer Playlist können diese stilistisch sehr unterschiedlichen Episoden auch im Shuffle-Modus querbeet geschaut werden.

Nicht immer ist die Art der Inszenierung schlüssig: Ein Protagonist sieht die Welt in ausgewaschenen Grüntönen, für eine andere Figur ist Spotify nur eine Bürotür von vielen auf einem langen, surrealen Korridor, der wohl ihre Karriere darstellen soll.

Kritischer Blick auf Spotify-Gründer Daniel Ek

Die Grenzen zwischen Realität und Fiktion verschwimmen auch bei den Charakteren selbst. Zwar tragen fast alle die Namen ihrer real existierenden Vorbilder, werden in der Serie jedoch zu fiktionalisierten Stellvertretern für ihre Seite des Geschäfts: der Gründer, der Finanzierer, die Juristin, die Künstlerin, der Programmierer und der Plattenboss.

"The Playlist" gelingt es so auf unterhaltsame Weise, die vielen rechtlichen, technischen und kulturellen Hürden für den Streamingdienst auch Laien verständlich zu machen ohne sich unnötig zu wiederholen. Dabei spart die Serie Kritik nicht aus: Der selbsterklärte Musikliebhaber und Gründer Daniel Ek nimmt billigend in Kauf, dass das Geschäftsmodell von Spotify zu Lasten der Künstler und Künstlerinnen geht, die eigentlich profitieren sollten.

Die letzte Folge über eine Musikerin richtet ihren Blick in die nahe Zukunft – und ist gleichzeitig als warnender Kommentar an die Disruptoren der Film- und Musikbranche zu verstehen: Sie zeigt, was passiert, wenn Kunst zum reinen Konsumgut wird und Kreative zu Content-Lieferanten für unersättliche Onlineplattformen.

Geniale Unternehmer oder miese Ausbeuter?

Im Jahr 2025 muss sich Daniel Ek einer Anhörung im US-Kongress stellen. Ek wird vorgeworfen, die Marktmacht von Spotify auszunutzen, Kreative auszubeuten und gegen das Kartellrecht zu verstoßen. Es sind Vorwürfe, die sich auf viele digitale Dienste von Facebook über Amazon bis hin zu Netflix übertragen lassen.

Hier positioniert sich "The Playlist" zum ersten Mal deutlich: Politik und User müssen eingreifen, wenn sich die Lage der Kreativen gegenüber der digitalen Unterhaltungsindustrie bessern soll – denn diese hat kein Interesse daran. Die Folge endet dementsprechend mit einem abrupten Schnitt in die Realität – aus der fiktiven Zukunft eines übermächtigen Musikstreamingdienstes zurück an das Filmset einer Netflix-Serie.