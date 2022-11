"The Patient": Eine Miniserie über einen Serienmörder

Als er aufwacht, brummt sein Schädel. Alan Strauss, Psychologe, liegt nicht in seinem eigenen Bett – an seinem Bein spürt er eine schwere Metallfessel. Dr. Strauss sitzt fest. Angekettet im Souterrain eines Serienmörders. Die Freiheit lockt hinter der Terrassentür – nur wenige, unüberwindbare Meter vom Bett entfernt.

Der gefangene Therapeut

Dr. Strauss ist im Haus seines Patienten Sam, Prüfer beim Gesundheitsamt, Country-Fan, passionierter Foodie und – wie Dr. Strauss nun erfährt: Serienmörder. Sam will aufhören, Menschen umzubringen. Doch weil er sich nicht beherrschen kann, hat er seinen Psychologen kurzerhand entführt – für eine exklusive Heimtherapie, in der er endlich frei über sein Problem sprechen kann: "Dr. Strauss, ich habe größere Probleme als Ihre anderen Patienten. Ich habe den Drang, Menschen umzubringen.", bekennt er.

Nicht ohne Widerstand lässt sich Strauss darauf ein, Sam zu helfen und dabei womöglich schlimmeres – und seinen eigenen Tod zu verhindern. Er ist ein Bilderbuch-Therapeut, professionell und aufmerksam. Selbst in dieser ausweglosen Lage hört er genau zu und geht auf seinen mörderischen Patienten ein, wie auf jeden anderen auch. Er erinnert sich, wie Sam ihm in früheren Sitzungen von seinem gewalttätigen Vater berichtet – dass er unglücklich, einsam und wütend sei:

Fehlende Impulskontrolle

Anders als die meisten Serienkiller-Stories überhöht "The Patient" ihren Mörder nicht zu einem unmenschlichen Monster, sondern zeigt uns einen vielschichtigen, unreifen jungen Mann. Sam kann seine Impulse nicht kontrollieren, es fällt ihm schwer, Gefühle zu benennen und die anderer Menschen überhaupt wahrzunehmen. Wie viele fiktive Serienmörder lebt natürlich auch er mit seiner überfürsorglichen Mutter zusammen, die sein kindisches Verhalten großzügig ignoriert und so seine Morde ermöglicht.

Mit jeder Folge und jedem weiteren Tag in Gefangenschaft entwickelt sich zwischen Patient und Therapeut langsam ein süchtig machendes Katz-und-Maus-Spiel, aber eines, bei dem die Maus Mitgefühl für ihren Jäger hat. In imaginierten Sitzungen mit seinem eigenen Therapeuten sinniert Strauss über seine eigene Sterblichkeit, sowie die Beziehung zu seinem entfremdeten Sohn und seinen jüdischen Glauben. Als Geisel eines Serienmörders kann er nicht anders, als sein eigenes Schicksal in den Kontext seiner Glaubensgemeinschaft zu stellen: in verstörenden Traumsequenzen findet sich Strauss im KZ Auschwitz wieder, nur um mit einer Eisenkette am Bein wieder aufzuwachen.

Absurde Komik

Die absurde Situation von Strauss und seinem Patienten provoziert aber auch immer wieder absurde Komik. Wenn er, wie in "The Patient", nicht witzig sein muss, überrascht der Schauspieler und Comedian Steve Carrell mit seinem zurückhaltenden, warmen Spiel. Als Dr. Strauss gibt er eine der besten Performances seiner Karriere. Dennoch ist "The Patient" keine One Man Show. Domnhall Gleeson transportiert mühelos die Verletzlichkeit, aber auch die kalte Brutalität von Serienmörder Sam. Sie machen "The Patient" trotz vieler bekannter Thriller-Elemente und grausiger Szenen zu einer sehr sehenswerten und nervenaufreibenden Miniserie, die dem Serienkiller-Genre ein dringend notwendiges Update verpasst.