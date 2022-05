"The Outfit" - Thriller über Verbrechen im feinen Zwirn

Schneidern ist ein Handwerk, für das man vor allem eine Schere braucht. Dazu Kreide und Papier. Der aus London stammende Leonard Burling hat sich in Chicago niedergelassen, weil er hoffte, hier noch das tun zu können, was ihm in seiner Heimatstadt, in der Savile Row, der berühmten Straße der Schneider im Stadtbezirk City of Westminster, nicht mehr möglich schien. Mark Rylance spielt diesen Anzugmacher im Chicago des Jahres 1956. Über Monate ist der Schauspieler bei einem Herrenscheider in die Lehre gegangen, um etwa zu trainieren, wie man eine Schere richtig hält.

Glaubwürdigkeit war für Regisseur Graham Moore der entscheidende Faktor für die Rolle von Mark Rylance. In dessen Spiel erkennt man, dass er weiß, wie man komplizierte Muster für die Anzüge nach den Maßen von Klienten erschafft. Großen und kleinen. dicken und dünnen. Schulter, Arm, Kragen, Rücken, Brust und Bauch – eigentlich sei alles ganz einfach, erzählt Burling im Film, aber über hundert Einzelteile eines perfekten Anzugs richtig aufeinander abzustimmen, sei dann doch eine Kunst.

Krimi-Kammerspiel im Schneideratelier

Ein brillanter Maßschneider ist, laut Regisseur Moore, einer, der wunderschöne Kleidung für Leute herstellt, die nicht begreifen, wieso sie so gut ist. Vergleichbar mag es den Zuschauerinnen und Zuschauern auch mit diesem Film gehen: Das Licht gedämpft. Gedeckte Farben. Vor allem grau und braun. Ein gediegenes Schneideratelier. Im Hinterzimmer ein toter Briefkasten an der Wand, in den Gangster, die den Laden betreten, Päckchen werfen – andere kommen später und holen sie wieder heraus. Regie, Schauspieler, Kamera, Ausstattung und Schnitt fügen diese Einzelteile spannungsvoll zusammen.

"The Outfit" ist ein klassisches Krimi-Kammerspiel, das das Schneideratelier von Leonard Burling so gut wie nie verlässt. Graham Moore meint, das Publikum bekomme so die Möglichkeit, die kleine Welt des Ateliers aus der Perspektive des Schneiders mit großer Emotionalität zu erleben.

Hommage an Hollywoods Noir-Kino à la Hitchcock

Altmodisch inszeniert ist dieser Film als eine Art Hommage an die Noir-Krimis des Hollywoods der vierziger Jahre, versehen noch mit einer Prise Alfred Hitchcock. Mark Rylance ist fantastisch. Rolle und Spiel sind so angelegt, dass er als Schneider eher im Hintergrund bleibt, dennoch hält er alle Fäden in der Hand.

Rylance, der als einer der "besten britischen Theaterschauspieler aller Zeiten" gilt, hat sich – was das Kino betrifft – immer zurückgehalten. Das Theater ist ihm näher und wichtiger. Keine 20 Filme hat er in den letzten 40 Jahren gedreht, darunter allerdings einige, die legendär sind, wie etwa "Intimacy" von Patrice Chereau, das Erotikdrama, das 2001 auf der Berlinale den Goldenen Bären gewann.

In "The Outfit" spielt er nun einen Mann, der in einer diabolischen Balance zwischen Ergebenheit, Selbstverleugnung und manipulativer Raffinesse um sein Überleben kämpft – existenziell in jeglicher Hinsicht. Wie weit darf er dabei gehen?

Der Schneider im Film sagt: "Wenn wir nur Engel als Kunden bedienen würden, hätten wir bald gar keine mehr."