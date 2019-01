"The Mule" von und mit Clint Eastwood ist ein müdes Alterswerk

Beginnen wir mit dem Titelsong "Don't Let the Old Man In", was so viel heißt wie: "Fang‘ gar nicht erst an, Dich alt zu fühlen". Natürlich ist mit dem "Old Man" auch der Tod gemeint, den man, so er an die Tür klopft, gleich weiterschicken soll. Clint Eastwood hat die Dreharbeiten zu seinem neuen Film am Tag seines 88. Geburtstages begonnen. Das war letztes Jahr Ende Mai. Seinen Freund, den millionenschweren Countrysänger Toby Keith, bat er, für "The Mule" eine Ballade zu schreiben. Er sagte ihm: "Weißt Du, ich stehe jeden Morgen auf und gehe raus. Ich lasse den alten Mann nicht rein." Genauso ist das jetzt zu hören, in einem Song über Eastwoods Lebensprinzipien. Der Refrain lautet: "Unzählige Male habe ich den Mond voll gesehen. Mein Körper ist gegerbt und ausgezehrt.""Höre nicht auf, Deine Frau zu lieben", heißt es in der Mitte der Ballade, "und halte Deine Freunde in Ehren. Erhebe zu jedem Sonnenuntergang erneut dein Glas mit Wein."

Make the family great again

"The Mule" feiert ein konservativ amerikanisches Familienbild. Eine Art: "Make the family great again". Clint Eastwood hat sich 2016 im Wahlkampf für Donald Trump eingesetzt. Und sein Freund, eben der Country-Musiker Toby Keith, unterstützte ehedem den Kriegskurs von Präsident George W. Bush. Dazu veröffentlichte er ein fragwürdiges Lied über die Terror-Anschläge von 9/11. Kritiker warfen ihm damals vor, die Grenzen zwischen Vaterlandsliebe und Hurra-Patriotismus zu überschreiten. Dieser Ton schwingt untergründig in Clint Eastwoods neuem Film mit, wobei es keine konkreten politischen Botschaften gibt. Die Geschichte eines alten, weißen, verärgerten Mannes, der Lilien züchtet und mit Haus sowie Betrieb vor der Zwangsvollstreckung steht, passt aber genau zum Wähler-Beuteschema der Angry-White-Men von Donald Trump.

On the road again

Die Hauptfigur Earl Stone hat im Zweiten Weltkrieg gekämpft, hat sich danach als Ehemann und Vater mehr schlecht als recht durchgeschlagen – und jetzt wollen ihm die Banken den Rest geben. Da erhält er ein Jobangebot als Kurierfahrer. Ohne es anfangs zu wissen, hat er mit seinem alten Pick-Up bei einem mexikanischen Drogen-Kartell angeheuert. Er ist unterwegs. Er wird gut bezahlt. Kann seine Kredite wieder bedienen – und hilft alten Freunden, die ebenfalls Geldsorgen haben. Was genau er auf der Ladefläche seines Autos transportiert, interessiert ihn erstmal nicht. Dann will er es doch wissen, stoppt verbotenerweise auf dem Seitenstreifen einer Überlandstraße und schaut nach. Dumm nur, dass hinter ihm eine Patrouille mit Drogenhund anhält …

"The Mule" ist weniger ein packender Thriller als ein müdes Alterswerk. Dazu voller Klischees über mexikanische Kartelle. Auch die parallel inszenierte Geschichte der mühevollen Fahndung des Drogen-Dezernats wirkt behäbig. Als Schauspieler hat Clint Eastwood immerhin ein paar starke Szenen, großartig pendelnd zwischen cooler Souveränität und hilfloser Altersverwirrtheit. Im Film will die Hauptfigur die Fehler ihrer Vergangenheit schließlich gutmachen, und die Handlung mündet in ein überzogen rührseliges Familien-Wiedervereinigungs-Finale, das alle moralischen Fragen der Drogenkriminalität gütig ausblendet, weil es ja (wie gesagt) nur um eines geht: Make the family great again. So endet "The Mule" als enttäuschende Americana voller Stereotype, vom wortkargen Cowboy-Darsteller über das On-the-Road-Sein bis zur Reinwaschung des gefallenen Helden.

Verpassen war gestern, der BR Kultur-Newsletter ist heute: Einmal die Woche mit Kultur-Sendungen und -Podcasts, aktuellen Debatten und großen Kulturdokumentationen. Hier geht's zur Anmeldung!

Die tägliche Dosis Kultur – die kulturWelt als Podcast. Hier abonnieren!