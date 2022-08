The Lounge Society legt auf Debütalbum den Finger in die Wunde

Sie wollten sich nichts vormachen lassen von den Verheißungen der Kultur- wie der Musikindustrie. Nicht wieder den allzu naiven Hippiekitsch reproduzieren, wie das die Vorgänger-Generation zelebriert hatte, die Bands des sogenannten Postpunk, Gruppen wie Joy Division, Ruts, PIL oder Gang of Four, die Ende der 70er Jahre die Szene betraten. Die Bands dieser Ära wollten genaue Beobachter des Zeitgeschehens sein und ihre Wahrnehmungen gesellschaftlicher Missstände ins Songwriting integrieren.

Für Neo-Postpunkbands wie die Idles, die Sleaford Mods, die Fountaines D.C. aus Irland ist das Aussprechen politischer Zusammenhänge ebenso normal wie für die Lounge Society, deren nervös-hektisches Debütalbum den warnenden Titel "Tired of Liberty" trägt, mehr Frage denn Feststellung und insofern ein ätzender Kommentar zum Brexit-England und den selbstsüchtigen Kapriolen eines Boris Johnson.

Aus einer Kleinstadt, aber nicht provinziell

Als hätten die Talking Heads zuviel Speed geschluckt, so klingen The Lounge Society stellenweise, dann wieder wie eine Rockband, die ihre Gitarrenverstärker aus Versehen an einen Starkstrom-Generator angeschlossen hat. Das Quartett kommt zwar aus Hebden Bridge, einem Kaff in West Yorkshire, aus der nordenglischen Provinz also, klingt aber alles andere als provinziell. Aus dieser Ecke kommen übrigens auch Bands und Künstlerinnen wie Kae Tempest, Squid und Black Country, New Road. Für sie gilt, wie auch für The Lounge Society, dass sie spannende, hochenergetische Musik machen mit Songtexten, die sich mit den Knackpunkten unserer Zivilisation befassen.

Blood Money, Beneath The Screen, Boredom Is A Drug heißen einige Songs, es geht also um problematischen Luxus, um die Fixierung auf die digitale Welt und den Überdruss als beherrschendes Weltgefühl.

Weniger Lovesongs, mehr Spiegelung aktueller Probleme

The Lounge Society will auf keinen Fall langweilen, tut sie auch nicht. Die Songs sind schnell nach vorne weg gespielt, mit einer Straight In Your Face-Attitüde. Das ist erfrischend und klingt belebend wie kalte Frischluft, nachdem man die Tür eines engen Kabuffs mit abgestandener Atmosphäre aufgestoßen hat. Eingewoben in die Songs hat die The Lounge Society zudem Rhythmuswechsel, balladenhafte Tempi und weißen Funk. Man merkt den Aufnahmen an, wieviel Spaß die vier Musiker beim Spielen hatten.

Wenn die Wiederaufbereitung von Postpunk, das Recyceln dieser höchst innovativen Epoche so klingt, kann man einfach nichts dagegen haben. Umwerfend, hinreißend und in gewisser Hinsicht ansteckend, dieses alles andere als zynische Debüt der Lounge Society.

Tired of Liberty - The Lounge Society, erschienen bei PIAS / Speedy Wunderground.