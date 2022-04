Jäger des verlorenen Spaßzentrums: "The Lost City"

Zwischen Indiana Jones und 80ies-Hommage

Bullock, die den Film auch produziert hat, liefert mit "The Lost City" überaus gut durchdachten Eskapismus. Nach zwei Jahren Pandemie und Social Distancing stößt das Leinwandabenteuer mit viel Humor das Tor in fremde Welten auf und gleitet ironisch zwischen Indiana-Jones-Abenteuern und 80er-Jahre-Popkultur hin und her. Dass "The Lost City" den Schwung einer Nostalgiewelle nutzt, die in den vergangenen Monaten vielen durch die Krise geholfen hat, winkt Bullock im Interview jedoch ab: "Ich habe mich schon vor der Pandemie in das Projekt verliebt. Mir fehlen solche Filme. Und dass nie Frauen die lustigen Sachen machen dürfen, dass Action-Abenteuer immer von Männern gemacht werden. Als die Pandemie losging, waren wir immer noch in der Vorbereitungsphase. Uns war aber nicht klar, dass der Film so euphorisch aufgenommen wird. So was kann man nicht planen."

Zufall oder nicht: "The Lost City" reaktiviert Spaßzentren, die lange Zeit vom Ernst des Alltags erdrückt wurden. Das funktioniert, weil sich der Film trotz feministischem Twist ebenso wenig ernst nimmt wie die Darstellerinnen und Darsteller. Autos explodieren in Zeitlupe, wallende Langhaarperücken verleihen der zu Hilfe eilenden Männerwelt von Channing Tatum bis Brad Pitt trashigen Chippendales-Touch. Und auch wenn Oscar-Preisträgerin Bullock als lebende Discokugel im pinken Paillettenanzug durch den Dschungel stolpert, hat sie als einzige wirklich die Hosen an.