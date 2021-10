MeToo der Ritterzeit: "The Last Duel" von Ridley Scott

Ridley Scott interessiert sich in diesem Ritterdrama, entgegen seiner sonstigen Vorlieben, eher für die ruhigen Momente als für das rasselnde Schlachtengetümmel. Anfangs etwa beobachtet er seine Protagonistin und die beiden Ritter beim Ankleiden. "The Last Duel" ist ein in vielfacher Hinsicht erstaunliches Werk – auch weil es Stars und Aufwand des Mainstreamkinos sehr organisch mit den tieferen Erkenntnisschichten eines Autorenfilms zusammenbringt.

Eine Frau – und ein Zweikampf der Ritter

"The Last Duel" beginnt am 29. Dezember 1386 in Paris. Eine überwältigende Luftaufnahme zeigt eine verschneite große freie Fläche, auf der ein paar mächtige Bäume im dürren Winterkleid stehen. Eine hohe Mauer umgibt eine weitere Fläche, ein Rechteck, etwa 120 Meter lang und 30 Meter breit, eine Art Arena, allerdings fast ohne Zuschauerränge. Tausende von Menschen drängen sich rund um diesen Kampfplatz, angrenzend an das Gerippe einer gewaltigen Kathedrale, die sich im Bau befindet.

Datum und Ort sind so eindeutig definiert, weil präzise dokumentiert ist, was sich an jenem Wintertag in der französischen Hauptstadt zutrug: Zwei ursprünglich befreundete Ritter traten gegeneinander an. Zu dem Duell sind eine Menge Akten und Aufzeichnungen überliefert – es geht um eine Vergewaltigung: Der von Matt Damon gespielte Ritter Jean de Carrouges beschuldigt seinen langen Weggefährten Jacques Le Gris, gespielt von Adam Driver, seine Frau misshandelt und missbraucht zu haben. Marguerite de Carrouges hat das ihrem Mann so berichtet, während der angeklagte Le Gris den Vorfall bestreitet.

Ein mittelalterlicher Fall von #MeToo, wenn man so will, was den Historienfilm verblüffend schlüssig in die Jetztzeit katapultiert. Der Zweikampf sollte damals, 1386, das juristische Patt entscheiden – das Dilemma von Aussage gegen Aussage auflösen. Rechtsprechung als schicksalhafter Kampf. Wer gewinnt, sei hier natürlich nicht verraten.