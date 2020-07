"The Hunting": Endlich eine Serie, die "Sexting" verstanden hat

Und auch die Beziehungen zwischen den betroffenen Schülern und Schülerinnen und deren Eltern werden auf die Probe gestellt. Während einige Eltern ihre Kinder sehr verständnisvoll unterstützen, begünstigt ein Vater das destruktive Verhalten seines Sohnes sogar noch. Und die Eltern eines betroffenen Mädchens machen ihr aus Angst um den Ruf der Familie Vorwürfe und bestrafen sie. Besonders interessant ist auch, wie diese verschiedenen Dynamiken in Bezug auf den kulturellen Hintergrund und sozialen Status der Familien dargestellt werden: Ein Mädchen ist indisch-stämmig, das andere wächst mit ihren beiden sehr progressiven Müttern auf. Um erwartbare Klischees macht "The Hunting" auch hier einen großen Bogen.

Die Erwachsenenwelt ist überfordert

Keine Sorge, "The Hunting" ist trotz allem keine Pädagogik-Serie für den Aufklärungsunterricht (auch wenn sie dort gezeigt werden sollte). Sie kommt ohne den erhobenen Zeigefinger aus und ist gerade wegen ihrer Einfühlsamkeit so effektiv. "The Hunting" ist das, was "Tote Mädchen lügen nicht" sein wollte: Eine Teen-Serie, die zeigt, wie das Leben wirklich ist, was Männlichkeitsbilder mit sexualisierter Gewalt zu tun haben und welche vielschichtigen Konsequenzen sich aus einer so total banalen und normalen Sache wie einem intimen Foto ergeben können.

Die vier Folgen kurze und absolut empfehlenswerte Miniserie macht auch sehr deutlich, dass das Rechtssystem und die Erwachsenenwelt auf diese Herausforderungen überhaupt nicht vorbereitet sind: In Australien, wo die Serie spielt, können Minderjährige, die von sich selbst Nacktbilder machen und verschicken, wegen Besitzes und Verbreitung von Kinderpornografie belangt werden. Aber diejenigen, die die Bilder dann aus Rache veröffentlichen, nur sehr, sehr schwer. Das ist verrückt – und in Deutschland glücklicherweise anders.

"The Hunting" ist im Angebot vom Streamingdienst TVNow verfügbar.