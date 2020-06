Serie "The Great": Wie Katharina zur Großen wurde

Katharina gerät natürlich mit den einflussreichen – aber recht einfältigen – Hofdamen aneinander. Aber sie lässt sich auch, wie am Hof von ihr erwartet, auf einen Liebhaber ein und schmiedet eigene Allianzen. Der Rosenkrieg mit Peter ist schnell in vollem Gange.

Inspiriert von historischen Begebenheiten

"The Great" ist mehr Comedy als ernste Geschichtsstunde und sie hätte in der Richtung ruhig noch mehr Gas geben können. Für zugespitzte Satire wie in "The Favorite", zu dem Serienschöpfer Tony McNamara das Drehbuch lieferte, sind die Folgen mit knapp 50 Minuten aber viel zu lang. So schwankt der Ton der Serie die ganze Zeit zwischen satirisch-witzig und irgendwie ernsthaft-dramatisch.

Gleichzeitig darf man der Serie nicht unbedarft alles glauben: "The Great" fantasiert sehr wild herum – vor allem was die Chronologie betrifft. Sie schafft es trotzdem Katharinas Überzeugungen und ihre politischen Hoffnungen rüberzubringen. Wie ihr reales Vorbild setzt sich die Serien-Katharina für die Bildung von Frauen ein und auf fortschrittliche Wissenschaft, wie Impfungen. Ihren Mann Peter III. hat Katharina die Große tatsächlich in ihren Memoiren als Idiot bezeichnet. In "The Great" sehen wir ihn und das Leben am Hof durch ihre Augen: leicht verklärt, überspannt und voller Drama.

Ein paar Folgen weniger hätten es auch getan, aber wer den modernen Dreh aus der History-Serie "Dickinson" von Apple mochte, Spaß an der Ausstattung und den Kostümen von "Marie Antoinette" hatte und die emanzipierten Mädels aus dem Film "Little Women" liebt, wird sich mich "The Great" gut amüsieren.

"The Great" ist im englischen Original mit Untertiteln bei Starzplay abrufbar. Die deutsche Synchronfassung wird noch folgen.