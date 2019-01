Warum das Kostümdrama "The Favourite" der große Oscarfavorit ist

Es geht in diesem Film über drei starke Frauen am englischen Königshof im 18. Jahrhundert erfreulicherweise gar nicht um Emanzipations-Klischees à la: Frauen an der Macht sind auch nicht besser als die Männer. Nein, wir sehen in "The Favourite" einfach drei grandiosen Schauspielerinnen zu, die zeigen, dass Politik nicht nur von Vernunft und Pragmatismus, sondern grundlegend auch von menschlichen Gefühlen bestimmt wird, oder mehr noch: von Gefühlslagen. Es geht um Herrschaft, Einfluss und Liebe. Darum kämpfen die drei so schonungslos wie arglistig und einfallsreich, dass man als Zuschauer auch nicht überrascht wäre, würden sie ohne Umschweife in die Hölle fahren.

Dreiecksgeschichte voller libidinöser Energie

Da ist die Aufsteigerin Abigail. Ihr ehedem reicher Vater hat sie zur Begleichung seiner Spielschulden an einen Deutschen vermacht, nun hat sie sich befreit und möchte wieder nach oben. Anfangs als Dienstmädchen sucht sie die Nähe zu ihrer Cousine Lady Malborough, einer soldatischen Machtpolitikerin, die das englische Reich als Vertraute und Liebhaberin von Queen Anne still und heimlich mitregiert. Die Königin wiederum begegnet uns als mimosenhafte Herrscherin, mal unbedarft, mal cholerisch, mal kränkelnd, mal ignorant und manchmal sehr, sehr despotisch. Eine Dreiecksgeschichte voller libidinöser Energie entwickelt sich, fantastisch wild und skrupellos.

Das dialektisch Reizvolle an diesem Film: Immer wenn eine der drei Damen eine noch größere Gemeinheit ersinnt, um sich selbst in eine bessere Lage zu bringen, kommen ihr die eigenen Gefühle für eine der anderen in die Quere. Ausgeführt wird jede Hinterlist trotzdem. Dieses Wechselbad zwischen abgrundtiefer Niedertracht und trotzdem vorhandener Zuneigung, die bis ins königliche Bett führt, hat der Grieche Giorgos Lanthimos als bitterböse Kostümfarce inszeniert – als fulminantes Lehrstück über die prinzipielle Einsamkeit der Macht und damit verbundene Sehnsüchte nach Nähe, Zuneigung und Vertrauen."Mich haben an diesem Film vor allem die drei sehr komplexen weiblichen Charaktere interessiert", sagt Lanthimos, "so etwas bekommt man im Kino nur selten geboten."

Ein Historienfilm, wie man ihn noch nicht gesehen hat

Da hat er Recht! So geht es um Intrige, Verrat, Eifersucht, Politik, Verantwortung, Hedonismus, Agonie, Sex, Solidarität, Dekadenz, Genderfragen und Krieg. Die Engländer führen gerade einen gegen die Franzosen. Also werden die Steuern erhöht, um die Kriegslast zu schultern, die Opposition schreit auf – und das alles erscheint bei einer Tasse Kakao dann doch eher nebensächlich.

Giorgos Lanthimos, bekannt geworden durch sein surreales Drama "The Lobster", hat einen Historienfilm inszeniert, wie man ihn so noch nicht gesehen hat. So bitter ironisch und brillant, und dazu überwältigend gefilmt. Mit schnellen Schnitten, Reißschwenks, extremen Weitwinkelaufnahmen und meist einer leichten Untersicht der Kamera schafft er Bilder, die das verwahrloste höfische Ränkespiel umso bizarrer erscheinen lassen. Olivia Colman als Queen, Rachel Weisz als Lady Malborough und Emma Stone als Abigail spielen das mit Inbrunst. Vor allem die bei uns noch weitgehend unbekannte Colman ist eine Wucht: mal mürrisch, mal infantil, mal autoritär, mal zögerlich – und gegen Ende von „The Favourite“ nach einem Schlaganfall mit hängender Lippe berührend hilflos, aber trotzdem noch zu jeder Grausamkeit fähig. Ohne Frage, dieser Film wird mit seinen zehn Nominierungen bei den Oscars in rund fünf Wochen eine wichtige Rolle spielen. "The Favourite" ist the favourite.