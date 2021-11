"The Eternals": einfühlsame Porträts menschlicher Superhelden

Bombast und Actionspektakel, Computereffekte und natürlich die permanent modifizierte Geschichte von der Rettung der Welt: Der formelhafte Aufbau von Superheldenfilmen verdrängt einen Fakt allzu leicht – unter der adrenalingetränkten Oberfläche schlägt seit geraumer Zeit das Herz von Independent-Filmern. 2017 explodierte Taika Waititis geballter Wahnsinn in seinem denkwürdigen Blockbuster-Debüt "Thor: Tag der Entscheidung". Die im Sommer veröffentlichte Origin Story von "Black Widow" ist von Cate Shortlands Faible für düsteren Realismus und Emanzipationsgeschichten geprägt. Und wer auch nur einen Film von Chloé Zhao gesehen hat, erkennt in "The Eternals" sofort ihre filmische Handschrift.

Die epische Weite nahezu unberührter Natur, Menschen, die vom wärmenden Gegenlicht der Sonne angestrahlt werden und gedankenverloren in die Ferne starren. Zhao fängt mit ihren bildstarken Filmen die Poesie des Alltags ein, ohne sich im Kitsch zu verlieren. Sie konzentriert sich auf die Gefühlswelt der Figuren und lässt die vom Leben erschöpften Außenseiter auch ohne Worte Bände sprechen. Nur sind es diesmal eben Superhelden, die mit ihrem Dasein hadern.

"The Eternals" ist ein extrem ungewöhnlicher, geradezu mutiger Superheldenfilm. Denn nicht nur Bildsprache und Charakterisierung verlassen das gängige Muster der Marvel-Filme, auch die Helden selbst zählen im Comic-Kosmos zu den Underdogs.

Marvel-Helden als Außenseiter

Die Handlung basiert auf den Geschichten von Jack Kirby, neben Stan Lee einer der bedeutendsten Comicschöpfer und gedanklicher Vater von so populären Figuren wie Captain America und Black Panther. Die Eternals, eine Gruppe von zehn gottgleichen Außerirdischen, die seit 7.000 Jahren auf der Erde leben, zählen zu seinen weniger bekannten Figuren.

Regisseurin Zhao hat also in allerlei Hinsicht eine Mammutaufgabe zu stemmen: In ihrem Blockbusterdebüt muss sie ein knappes Dutzend Superhelden mit all ihren Stärken, Schwächen und Gegenspielern vorstellen, sie muss erstmals ein Ensemble dirigieren, zu dem Hollywoodgrößen wie Angelina Jolie und Salma Hayek gehören und sie muss dafür Sorge tragen, dass das Publikum nicht den Überblick verliert. Denn die Handlung ist komplex, springt in der Zeit vor und zurück und baut auf vorausgegangenen Comicverfilmungen auf – im konkreten Fall auf "Endgame", dem finalen Abenteuer der Avengers.

Ohne in all zu verwirrende Details abzutauchen, sei hier nur kurz erklärt: Die erwähnte Emergenz, also das Entstehen neuer Strukturen aus Chaos, ist für die Menschheit noch bedrohlicher als das berühmte Fingerschnippen von Thanos. Auf Regisseurin Zhao wiederum hat dieser Handlungsbogen eine ähnliche Wirkung wie Kryptonit auf Superman. Denn das Hinarbeiten auf den obligatorischen Endkampf lähmt ihren kreativen Fluss und ist die Schwäche von "Eternals".

Action-Szenen als Fremdkörper

So absurd es klingen mag: Die Actionsequenzen sind das störende Element in diesem Superheldenfilm. Weit faszinierender nämlich ist die meditative Herangehensweise an das Innenleben der Helden, die so divers sind wie in keinem anderen Marvel-Film. Wer welche Fähigkeiten hat, wer fliegen kann, Gedanken manipulieren oder Materialien verwandeln kann, ist vollkommen egal. Der eigentliche Wow-Moment von "Eternals" ist die emotionale Reise der Figuren, die das Marvel-Universum auf eine Art und Weise bereichern, wie man es nicht für möglich gehalten hätte.

The Eternals - USA 2021, USC - 157 Minuten, Regie: Chloé Zhao, mit Angelina Jolie & Salma Hayek