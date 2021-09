The Empress: Bamberg ist Drehort für neue Sisi-Serie auf Netflix

Auf dem Domplatz, in der Alten Hofhaltung und in der Judenstraße wird mit großem technischen und personellen Aufwand für die Netflix-Serie "The Empress" gedreht. Dafür ist der Domplatz von Montagfrüh an für drei Tage komplett gesperrt.

"Bamberg ist in den vergangenen 20 Jahren zu der Filmstadt in Franken geworden und unterstützt solche Produktionen gerne", sagte ein Sprecher der Stadt. Ganz wichtig sei aber auch, dass die Produktionen sensibel mit dem Weltkulturerbe umgehen.

Sisi-Serie wird an mehreren Orten in Franken gedreht

Die sechs Folgen spielen um das Jahr 1850 und erzählen von der bayerischen Prinzessin Sisi (1837-1898), die durch die Heirat mit Franz-Joseph 1854 zur Kaiserin von Österreich-Ungarn wurde. Vor dem Dreh am Domplatz hat die Produktion auch schon ab Mitte September in der Hallstadter Straße gedreht.

Alle Drehorte für die Serie, die von der Sommerhaus Serien GmbH im Auftrag von Netflix produziert wird, liegen in Franken. Neben Bamberg wird für die Serie auch in Bayreuth und Ansbach gefilmt. Schon im Vorfeld wurden für die Dreharbeiten in Franken von August bis November 3.000 Komparsen gesucht.

Serie soll 2022 auf Netflix starten

In diesem Spätsommer und Herbst wird das bewegte und bewegende Leben der Kaiserin Elisabeth "Sisi" verfilmt. Die Serie soll im kommenden Jahr bei Netflix starten. Die Mannheimer Schauspielerin Devrim Lingnau spielt Sisi, der Schauspieler Philip Froissant übernimmt die Rolle des Kaisers Franz-Joseph.