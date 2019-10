Die Düsseldorf Düsterboys mögen die Westernhagen-Pose

"Komm wir fahren irgendwo hin, irgendwo hin. Ich will nicht länger sein, wo ich grad bin." So singen die Düsseldorf Düsterboys am Anfang ihres Albums "Nenn mich Musik". Ein wenig erinnert dieser Beginn an Hannes Wader, an Arbeiterlieder und Wandersmann-Chansons. Trotzdem zeigt die vierköpfige Band schon im ersten Song "Teneriffa", dass sie einen eigenen Stil hat. "Manches lernen wir sehr spät. Man merkt erst, dass man weg muss, wenn man geht," heißt es da zum Beispiel. Eine Zeile, die typisch ist für die Düsterboys. Man hat das Gefühl, die Vorgeschichte verpasst zu haben, mindestens ein zwischenmenschliches Drama. Aber spätestens der Refrain erzeugt Verständnis, Versöhnung, ein schönes Gefühl.

Fernweh und Freundschaft

In "Teneriffa" gehe es um Fernweh, erzählt Pedro Crescenti. Das Wort sei eigentlich nur eine Projektionsfläche: "Ich finde es sehr schön, dass es für viele Leute unterschiedliches bedeutet. Meine Freundin wohnt in Berlin, kommt aber aus dem Ruhrgebiet, für sie ist Teneriffa ein totaler Ruhrgebietssong. Sie erzählt mir, dass sie da Heimweh nach dem Ruhrgebiet bekommt. Teneriffa kann also alles sein, kann ein Ort sein, kann ein Urlaub sein, kann die Heimat sein, oder auch eine Zeit, die Jugend zum Beispiel."

À propos Jugend: die Düsterboys Peter und Pedro sind Freunde seit Schultagen. Sitzen gemeinsam im Musikleistungskurs und nebeneinander im Chor. Später, als sie nach dem Abi in unterschiedlichen Städten wohnen, besuchen sie sich gegenseitig mit ihren Akustikgitarren. Klampfen zusammen bis tief in die Nacht. Und irgendwann ist sie da, diese eine Parole, Melodie oder Akkordfolge. Und an der wird dann gearbeitet.

"Was einen Text für mich persönlich interessant macht, ist ein Spannungsverhältnis, Verwässerungen, Unklarheiten," so Pedro Crescenti. "Natürlich muss es passen. Es ist die Zeile, die so wichtig ist und dass die Wörter in einer Zeile gut miteinander funktionieren. Sich schön anhören und auf einer Bedeutungsebene interessant sind. Und wenn dann Spannung entsteht, dann wird ein Text gut."