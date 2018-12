The Doors - Jim Morrison wäre jetzt 75

Es gibt einen Radiosender in Los Angeles, der spielt an Regentagen immer dieses Lied: "Riders on the Storm". Hypnotisierende, wunderbare sieben Minuten lang. Der Song stammt vom sechsten Album von "The Doors", einer der einflussreichsten Bands der 60er-Jahre.

Mitbegründer der "Doors"

Jim Morrison war einer der beiden Gründer der "Doors" - 1965 in Venice, einem Stadtteil von Los Angeles. Dort ziert bis heute ein riesiges Porträt von ihm eine Hauswand. Morrison ist dort mit freiem Oberkörper zu sehen, schwarzer Hose, dunklen wuscheligen Haaren. Der Musiker gab sich exzentrisch, mysteriös, skandalös. Und er war das Sexsymbol der Hippie-Generation.

Philosoph statt Sexsymbol

Der Stempel gefiel ihm gar nicht, erzählt der ehemalige Tour-Manager der Band, Vince Treanor, in dem Dokumentarfilm "Die letzten 24 Stunden von Jim Morrison":

"Er wollte als Philosoph gesehen werden, als Lyriker. Seine Poesie einem Live-Publikum präsentieren und die Reaktionen aufsaugen." Tour-Manager Vince Treanor

Morrisons Bühnenauftritte mit den "Doors" waren legendär. Die Mischung aus Rock und Poesie zog die Massen an. Jim Morrison war süchtig nach Aufmerksamkeit und hatte gleichzeitig Probleme damit. Innerhalb von vier Jahren brachte die Band ganze sechs Alben heraus mit Hits wie "Break on Through (to the other side)" oder "Light My Fire".