Eine verbissene Maggie Thatcher, eine unwiderstehliche Lady Di

Anders als in den Staffeln 1 bis 3, die auch als dramatisierter Geschichtsunterricht zu verstehen waren, betritt "The Crown" nun eine historische Ära, die viele der potentiellen Zuschauer selbst live erlebt haben, die 80er-Jahre, oder genauer: Die Regierungszeit von Premierministerin Margaret Thatcher, die von 1979 bis 1990 dauerte. Die Audienzen, die Königin Elisabeth der Politikerin gewährt, durchziehen die gesamte Staffel: "Eure Majestät! Ich denke, persönlich haben wir genug Respekt voreinander, um uns ein paar wichtige Fragen zu stellen, von Frau zu Frau. Immerhin sind wir im gleichen Alter!", leitet die Premierministerin eine dieser unterkühlten Konversationen ein, bei der sie am Ende erklären wird, dass sie sechs Monate älter ist als die Queen.

Queen gegen die Eiserne Lady

Die Konfrontationen der in Würde immer mehr erstarrenden Königin und der kleinbürgerlichen, aber durchsetzungsfähigen Regierungschefin werden anhand der politischen Krisen dieser Ära durchgespielt: Der Bürgerkrieg in Nordirland, der Falklandkrieg, vor allem das Ringen um die Apartheid in Südafrika, dem die Serie eine ganze Folge widmet, zeigen uns die "Eiserne Lady" Maggie Thatcher, die hier – in grotesker Verbissenheit dargestellt – manchmal wie eine Karikatur wirkt. Die Queen hat jedenfalls Schwierigkeiten, Thatcher zu verstehen: "Arbeitslosigkeit, Rezession, Krisen, ein gefährliches Spiel, sich links, rechts und in der Mitte Feinde zu schaffen!", bemerkt sie. "Nicht, wenn man sich wohl dabei fühlt, Feinde zu haben.", kontert Thatcher.

Wie schon in den vorausgegangenen Staffeln widmet sich auch in Staffel 4 jeweils eine Episode einem bestimmten Thema. So bekommen wir in einer Folge die ganze Geschichte des Michael Fagan serviert. Dem arbeitslosen Londoner gelang es, in einer Nacht im Juli 1982, unbemerkt von den Wachen, die Queen in ihrem Schlafzimmer zu besuchen und mit ihr über die sozialen Spannungen zu reden, die der Thatcherismus ausgelöst hatte. Das wird ganz großartig aus Sicht des Proletariers erzählt.