"The Card Counter": Paul Schraders meisterhafter Zockerfilm

Schon der Name des Helden überrascht: William Tell. So heißt doch der legendäre Schweizer Freiheitskämpfer? Auch der war, wie die Hauptfigur dieses Films, einer, der schwer zu fassen ist, voller Widersprüche und vereinnahmt sowohl von nationalistischen als auch progressiven Kräften. Regisseur Paul Schrader betont also mit jenem Namen die Ambivalenz des Mannes, den Oscar Isaac spielt: Er ist zugleich Kriegsverbrecher wie auch ein rätselhafter Racheengel, dem die US-amerikanischen Gräueltaten während des Irakkrieges keine Ruhe lassen. Ebenso wenig lässt sich der Film selbst einordnen – „The Card Counter“ handelt von Krieg und Spielen, ist zum einen politische Anklage und zum anderen eine Variation des Genres der Casino- und Zockerthriller.

Der Mann, der die Karten zählt

William Tell ist Profikartenspieler, ein schweigsamer Einzelgänger, der, so erfährt man, in einem US-Militärgefängnis das Kartenzählen gelernt hat, eine besondere Technik beim Blackjack, die einem gewaltige Vorteile verschafft. In den Casinos werden Groupiers darauf geschult, diese Praxis zu unterbinden. Also ist Tell ein rastlos Reisender: Sobald die Gefahr einer Entdeckung droht, zieht der Card Counter weiter zum nächsten Casino.

Krieg und Spiele – Casinos und Abu Ghraib

Der inzwischen 75-jährige und politisch hellwache Paul Schrader wird von Film zu Film besser – und bringt die Essenz seines Schaffens immer klarer auf den Punkt: Schuld, Sühne und Erlösung sind seine großen Themen. Das fing bei Travis Bickle an, dem von Robert de Niro verkörperten Einzelgänger, Vietnamheimkehrer und "Taxi Driver" … und setzt sich nun verstörend fort in diesem Drama um einen traumatisierten Profizocker. William Tell war einer der Folterknechte in Abu Ghraib – seine mit Heavy Metal unterlegten Alpträume erzählen davon, auf die Leinwand gebracht mit Hilfe grausam verzerrter Aufnahmen eines Fischaugenobjektivs. Tell saß viele Jahre im Gefängnis für seine Taten – nur, der Vorgesetzte, der ihn zum Folterknecht machte, blieb straffrei. Diese Ungerechtigkeit treibt den Card Counter um, genauso wie sein eigenes Tun, das nie entschuldigt oder relativiert wird. Auch hier bleibt der Film ambivalent: Tell ist Täter und Opfer zugleich.