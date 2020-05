The Beginning: Albertina Modern in Wien kann endlich eröffnen

Neu ist vor allem die Albertina Modern. Genaugenommen ist der neue Kunsttempel bereits am 12. März eröffnet worden und musste wegen des Corona-Lockdown am Eröffnungstag wieder schließen. Im Künstlerhaus am Karlsplatz, etwa zehn Minuten zu Fuß vom Stammhaus ist das neue Museum nun für Besucher zugänglich. Unter dem Titel "The Beginning" zeigt es eine Gesamtschau österreichischer Kunst von 1945 bis 1980: "Da treten ja alle Bahnbrecher der österreichischen Kunstgeschichte auf. Von Valie Export bis Maria Lassnig, von Friedensreich Hundertwasser bis Arnulf Reiner, vom Wiener Aktionismus bis zum fantastischen Realismus und dem Bildhauer Alfred Hrdlicka. Und da sieht man, wie tief die Gräben zwischen diesen verschiedenen Bewegungen waren und trotzdem sie eines eint, nämlich der Kampf gegen das Dritte Reich."

Werke rausholen aus der Stille

Antonia Hoerschelmann gehört zum Kuratoren-Team der Ausstellung. Seit dem Lockdown war sie nicht mehr in den Räumen des Museums: "Es ist schon bewegend, jetzt wieder vor den Originalen zu stehen und sie auch aus dieser Stille herauszuholen, die ihnen natürlich auch gegönnt sei. Aber sie hängen ja hier, damit man sie sieht und sich mit ihnen auseinandersetzt und vielleicht das eine oder andere findet, das einen so begeistert, das man sich mit der Richtung oder mit dem Künstler weiter beschäftigen möchte."