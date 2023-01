"The Banshees of Inisherin": Ein verdienter Oscar-Kandidat?

"Männer haben's schwer, nehmen's leicht / Außen hart und innen ganz weich" – so singt es Herbert Grönemeyer in seinem wohl bekanntesten Song. Und schaut man sich "The Banshees of Inisherin" an, liegt es nicht ganz fern, zu vermuten, dass sich Oscarpreisträger Martin McDonagh von "Männer" irgendwie hat inspirieren lassen.

Freundschaft lebenslänglich? Niemals!

Um zwei sonderliche Männer-Exemplare geht es in "The Banshees of Inisherin". Da ist Padraic, der ziemlich einfältig wirkende Bewohner einer abgelegenen Insel an der Westküste Irlands in den 1920ern. Und da ist Colm, der maulfaule Irishfolk-Musikus des kleinen Inseldorfes. Die beiden sind seit Kindertagen gewissermaßen lebenslänglich befreundet. Doch dann beendet Colm abrupt und ohne ausreichende Erklärung die Freundschaft. Aus dem Weg gehen können sich die beiden auf der kleinen Insel freilich kaum – und sowieso versteht Padraic gar nicht, warum ihm die Freundschaft aufgekündigt wurde, wo er doch ein so netter Kerl ist.

Das ist der Ausgangspunkt für eine schwarze und mitunter auch blutige Komödie auf einer grünen Insel. Die Einsamkeit und Erhabenheit der Natur, die Martin McDonagh immer wieder ins Bild setzt, werden zur Landschaftsbühne, vor der sich die existenziell bedrohliche Entfreundung abspielt. Um sie zu bekräftigen, verfolgt Colm eine Strategie von brutalen Selbstverletzungen – und der zurückgestoßene Padraic, der die Welt nicht mehr versteht, versucht immer weiter, Colm als Freund zurückzugewinnen.

Dramaturgisch hat der Film Schwächen

Diese gegenläufigen Dynamiken eskalieren schlussendlich, wobei der Fakt, dass hier zwei nicht mehr zusammenfinden wollen oder können, dramaturgisch irgendwann ins Leere läuft. Man kann auch sagen: Die Handlung steckt ab einem gewissen Punkt fest. Als Zuschauer beginnt man sich Fragen zu stellen wie: Wäre nicht eine konstruktive Schlichtung möglich? Eine Art Männer-Mediation? Und überhaupt: Kann man jemanden, mit dem man ein Leben lang befreundet war, von einem Tag auf den anderen überhaupt nicht mehr mögen? Obwohl gar nichts vorgefallen ist? Einfach so? Der Konflikt wirkt mit zunehmender Dauer wie ein Drehbuchkonstrukt, ist alles andere als plausibel und wird in seiner Irrationalität nicht überzeugend genug überhöht oder abstrahiert, um zumindest als archaisches Märchen durchzugehen.

Bisweilen blitzt im Film ein Gedanke auf, der dem Freundschaftsentzug eine Metaebene gibt: Der tumbe fröhliche Padraic lebt ganz und gar im Moment, der schwermütige Colm hingegen macht sich in seinem Alter, wohl so um die 60, plötzlich Gedanken über die Vergänglichkeit – und will der Nachwelt noch ein paar Melodien für die Geige hinterlassen, die an ihn erinnern werden. Dafür braucht er Ruhe und Inspiration, die er – das ist klar – in und mit Padraic nicht unbedingt finden wird.

Vor allem die Hauptdarsteller überzeugen

Zu mehr inhaltlicher Tiefe führt das zwar auch nicht, es bleibt bei der ziemlich groben Charakterzeichnung, aber Martin McDonagh weiß das immer wieder mit einer untergründiger Spannung und einem absurden Witz zu inszenieren, die "The Banshees of Inisherin" schon sehenswert machen. Die Schauspieler sind großartig, allen voran Brendan Gleeson als Colm und Colin Farrell als Padraic. Kameramann Ben Davis schafft Bilder, die sowohl die Enge der Dorfgemeinschaft als auch die Weite der Landschaft atmen – und die rhythmischen Wechsel in der Montage zwischen folkloristischer Beschaulichkeit und rauer Gewalt entwickeln einen ganz eigenen Sog. Ein guter Film, wenn auch kein sehr guter.