Thatcher-Denkmal bleibt im Depot: Angst vor Vandalismus

Seit die Statue des britischen Kaufmanns Edward Colston am 7. Juni umgestürzt und ins Hafenbecken von Bristol geworfen wurde, tobt eine heftige Debatte über Sinn und Unsinn von Erinnerungsstätten, nicht nur in Großbritannien. Colston, im 18. Jahrhundert Mitglied des englischen Parlaments und Förderer von Kirchen, Armen- und Krankenhäusern, war als Kaufmann im Überseehandel aber auch an der Versklavung von mehr als 80.000 Menschen beteiligt. Der Denkmalsturz stieß weltweit auf viele Sympathien.

Nur der Sockel steht bisher

Und so, wie es aussieht, werden es Skulpturen von historischen Persönlichkeiten künftig generell schwer haben: Eine über drei Meter hohe Bronze-Statue der britischen Premierministerin Margaret Thatcher (1925 - 2013), die in ihrem Geburtsort Grantham in der Nähe von Nottingham aufgestellt werden sollte, ist seit zwei Jahren in einem "geheimen" Depot eingelagert. Im vergangenen Februar wurde lediglich der ebenfalls etwa drei Meter hohe Sockel aufgebaut und sogleich abgesperrt. Für die ungewöhnliche Höhe hatte sich die Polizei ausgesprochen, die auch Wert darauf legte, dass die Örtlichkeit gut einsehbar sein müsse. Seitdem sorgt der "Rumpf" als eine Art unfreiwilliges "Mahnmal" für erregte Debatten. In Grantham betrieb der Vater der nachmaligen Politikerin ein Lebensmittelgeschäft. Er war in den Jahren 1945/46 auch Bürgermeister.

Die Stadtpolitiker ängstigten sich von Anfang an, dass eine derart monumentale Thatcher-Erinnerungsstätte Ziel von Anschlägen sein könnte. Bezahlt wurde das Werk des britischen Künstlers Douglas Jennings von einer gemeinnützigen privaten Stiftung, dem "Public Memorials Appeal". Jennings ist einem traditionellen Stil verpflichtet und hat 2018 auch bereits die Queen in Stein verewigt. Thatcher käme zwischen dem Naturforscher Isaac Newton und Frederick Tollemache zu stehen, einem früheren Parlamentsmitglied für den Wahlkreis Grantham, in einer Park-Anlage namens St. Peter's Hill.