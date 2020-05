That's Soul! Die Stimme des schwarzen Amerika wird 70

Stevie Wonder ist nicht nur ein phänomenaler Liederschreiber, ein Musiker allerfeinster Noblesse. Auf frühen Platten hat er nicht nur nahezu alle Instrumente selbst eingespielt, er ist auch ein ausgesprochen lautstarker, engagierter Bürgerrechtler, ein Gutmensch mit Empathie und Verantwortung. Unzählige namhafte Künstlerkollegen sind erpicht auf eine Zusammenarbeit mit ihm. 1982 etwa Paul McCartney mit dem Welthit "Ebony and Ivory" (...live together in perfect harmony...). Sting, Prince, Michael Jackson, Quincy Jones, Bruce Springsteen und viele mehr laden ihn bis heute zu Duetten ein.

"Ich liebe die Musik und das Leben"

Er selbst genießt es: "Ich freue mich auf jeden, der meine Liebe zur Musik teilen mag, und ähnliche Auffassungen davon hat, wie ein gutes Leben sein sollte. Ich liebe einfach die Musik und das Leben. Wenn ich heute die Möglichkeit hätte nach Nordkorea zu fahren, würde ich den dortigen Präsidenten fragen – nach all dem Leid der Menschen, die unter Machthabern leiden und sogar sterben müssen. Ich wünsche mir, dass endlich all die Frauen dieser Welt aufstehen und sagen: Hört mal her, ihr Männer! Wenn ihr weiterhin nur eure Egos und Krieg im Sinn habt, wird das nix mit der Liebe!"