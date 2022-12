Textile Unikate für Kirchen: Paramenten-Werkstatt Neuendettelsau

Beate Baberske arbeitet an einem Umschlag für ein Gesangbuch. Mit den eingeschobenen Plättchen bekommt der Stoff eine einzigartige Struktur. Die Designerin hat das Verfahren während ihres Kunststudiums in Schneeberg bei Zwickau entwickelt. Jedes Stück ist hier ein Unikat, von Hand genäht, damals wie heute. 1858 gründete der Pfarrer Wilhelm Löhe die Paramenten-Werkstatt in Neuendettelsau, um Talare, Altartücher und andere Textilkunst für Kirchen herzustellen. Genau das macht Beate Baberske heute noch mit ihrem fünfköpfigen Team.

Textilkunst für die Ewigkeit

Gerade prüft die Designerin die Farbauswahl für ein Fastentuch, das den Altar der Heidelberger Stadtkirche in der Passionszeit verhängen soll. Lange lila Stoffbahnen werden von der Decke hängen, darüber verschiedene Blautöne, die einen Schimmer-Effekt – den sogenannten Moiré-Effekt – erzeugen. Die Designerin möchte mit dieser Raumkunst Ruhe in den barocken Raum bringen. Beate Baberske arbeitet überkonfessionell, wichtig ist der Designerin das Gespräch mit den Gemeindemitgliedern und Pfarrern, denn die Paramente, die sie schafft, bleiben für viele Jahrzehnte in den Kirchen.

Predigt für die Augen

Mit der Auswahl der Stoffe und den feinen Stickereien möchte die Designerin unterschiedliche Gefühle erzeugen, so bunt wie das Kirchenjahr mit Farben ausgestattet ist. Jetzt an Weihnachten dominiert die Farbe Weiß, weil weiß für das Licht steht. Licht, so erzählt Beate Baberske weiter, sei die Anwesenheit aller Farben und Weiß sei zudem die Farbe der Unschuld. Ohne Glauben könnte die Designerin ihren Beruf nicht ausüben. Seit über 25 Jahren arbeitet Beate Baberske jetzt in der Paramenten-Werkstatt in Neuendettelsau und möchte weiter ihre Predigten für die Augen schaffen, ihre Textilkunstwerke für die Kirche.