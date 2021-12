Teurer Weihnachtsgruß: Erste SMS der Welt versteigert

"Merry Christmas" (Frohe Weihnachten): Diese 14 Buchstaben läuteten 1992 ein neues Handy-Zeitalter ein. Ob es schicklich ist, seine Weihnachtsgrüße per SMS zu verschicken? Darüber hat sich der Vodafone-Mitarbeiter, den seinerzeit die digitale Botschaft auf seinem Mobiltelefon erreichte, wahrscheinlich keine Gedanken gemacht. Schon eher dürfte er Pioniergeist empfunden haben – und wie wir heute wissen, war es das ja tatsächlich auch: der Beginn einer neuen, schnörkellosen Form der Kommunikation.

107.000 Euro für den Weihnachtsgruß aus den 90er Jahren

"Was zählt schon ein handschriftlicher Gruß?" könnte man jetzt weiter fragen, nimmt man das Ergebnis, das diese SMS gerade bei der Versteigerung eines Auktionshauses bei Paris erzielt hat. Der Auktionserlös lag bei 107.000 Euro.

Dort kam die Botschaft als Dokument der Technik-Geschichte als NFT unter den Hammer, also als "Non-Fungible Token" (zu deutsch etwa: nicht austauschbare Wertmarke). Mit einem NFT werden virtuelle Güter fälschungssicher gekennzeichnet. Das Non-Fungible Token ist also so etwas wie ein digitales Echtheitszertifikat.

Historische SMS, neuer Trend

Und auch wenn es sich um einen "historischen Weihnachtsgruß" handelt, steht der Vorgang doch für einen neuen Trend, der gerade vor allem den Kunstmarkt aufmischt. NFTs sind digitale Codes, die auf fassbare Objekte oder virtuelle Güter verweisen. Es geht nicht um die Rechte an Fotos oder Videos, die man sehen kann. NFTs sind digitale Abbilder, die auf der Blockchain-Technologie basieren und dadurch fälschungssicher sind. Durch die Datenkette ist der Besitzer auch der einzige Eigentümer des Codes, er erwirbt dafür ein Echtheitszertifikat.

Schaut man sich an, was andere NFTs gebracht haben, wirkt der Erlös von "Merry Christmas" fast ein bisschen mager: Der erste Tweet von Twitter-Gründer Jack Dorsey wurde im Frühjahr für 2,9 Millionen Dollar (2,5 Millionen Euro) als NFT versteigert. Der erste Quellcode für das World Wide Web (WWW) von Tim Berners-Lee erzielte als NFT diesen Sommer satte 5,4 Millionen Dollar. Aber auch das sind Peanuts, gemessen an der "Everydays"-Collage des US-Künstlers Mike Winkelmann (bekannt unter seinem Künstlernamen Beeple), die im März bei Christie’s für über 69 Millionen US-Dollar als NFT an einen indischen Sammler ging. Und als das Magazin "ArtReview" kürzlich sein Ranking veröffentlichte, mit den einflussreichsten Personen und Bewegungen der Kunstszene, landete auf Platz 1 keine reale Person, sondern die Technologie für NFT-Kunstwerke.

Erlös geht an UNICEF

Das Pariser Auktionshaus hatte den Erlös für den digitalen Code der ersten SMS auf 100.000 bis 200.000 Euro geschätzt, einem nicht genannten Käufer war dieses NFT am Ende 107.000 Euro wert. Laut Angaben des Auktionshauses bekam er außer dem Code auch einen digitalen Bilderrahmen, um die SMS sichtbar zu machen.

Verkäufer des NFT war das Telekommunikationsunternehmen Vodafone – und hier findet die Angelegenheit doch noch ihre weihnachtliche Wendung: Den Erlös will die Firma an das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen spenden.

Mit Material von dpa