"Teuflisch, unerträglich": Russen drohen ihrem Buchhandel

Für Elena Jampolskaya (50), ehemals Chefredakteurin der mäßig erfolgreichen, aber sehr kremltreuen Zeitschrift "Kultura", muss das eine geradezu "traumatische" Erfahrung gewesen sein: Sie klapperte nach eigenen Worten mehrere Moskauer Buchhandlungen ab und stellte dabei fest, dass überall die Bücher von Autoren feilgeboten werden, die sich entschieden gegen den Angriff auf die Ukraine ausgesprochen haben. Sie hält das für "teuflisch und unerträglich".

Und natürlich nennt die Kulturpolitikerin aus der Duma, dem russischen Parlament, auch Namen. So ist ihr offenbar Krimi-Bestseller-Autor Boris Akunin (65) ein besonderer Dorn im Auge. Das dessen Titel auch noch beworben werden, raubt Jampolskaya schier den Atem: "Es hat sich gar nichts geändert, gar nichts."

Autor: Putin-Regime immer "rüder, dümmer, nervöser"

Der gebürtige Georgier Akunin, der seit langem im Ausland lebt, macht aus seiner Ablehnung des Kriegs keinen Hehl und meldete sich nach Putin neuester "Droh-Rede" mit dem eher therapeutischen Hinweis zu Wort, der Präsident befinde sich wohl gerade im zweiten Stadium seiner "Krankheit" und habe von der "Verleugnung" zur "Wut" gewechselt. Jetzt lägen noch die Phasen "Verhandeln", "Depression" und "Akzeptieren" vor ihm. Der Autor sprach von einer Tragödie und sagt Russland schlimme Zeiten voraus, das Regime werde immer "rüder, dümmer und nervöser", Putin selbst werde ständig misstrauischer und aggressiver: "Es wird Verbote geben, was die Leute sehen, lesen und hören."

Wenig verwunderlich, dass kremlnahe Politiker bei solchen Wortmeldungen ausrasten. "Sie werben für eine Person, die nicht nur seit vielen Jahren eine aggressiv antirussische und staatsfeindliche Position vertritt, sondern im letzten Monat auch mal immer wieder etwas Neues zu sagen vermochte", so Jampolskaya über Akunin.

Es sei geradezu "obszön", so die Politikerin, dass der Buchhandel mit "Hilferufen zum Staat renne", solange er seinen Umsatz mit "ganzen Regimentern" von "staatsfeindlichen Autoren" mache. Dazu zählt Jampolskaya neben Akunin auch Dmitri Bykow (54), auf den 2019 ein Giftanschlag verübt wurde, den Bürgerrechtler Dmitri Gluchowski (42) und Leonid Parfionow (62), der sich vor allem mit populären Fernseh-Dokus einen Namen machte.

"Knallharte Fragen" angekündigt

All diese Autoren wollten, dass sich russische Kinder "schämten, in einem Aggressor-Land" zu leben, so Jampolskaya. Sie verwies darauf, welche "Wohltaten" der Buchhandel in den vergangenen Jahren erhalten habe, wohl mit der unausgesprochenen Drohung, all das könne die Politik auch wieder rückgängig machen, wie besonders günstige Abschreibungsregeln, verminderte Mehrwertsteuersätze, Lohnzuschüsse und stufenweise abgesenkte Sozialabgaben.

Buchhändler Boris Kuprijanow gab sich wenig beeindruckt von der Kritik aus der Duma. Es sei bedauerlich, dass Jampolskaya in einem Monat nur "23 Likes" für ihr Profil bekommen habe, aber immerhin gut, dass sie mal wieder eine Buchhandlung besucht habe: "Schade, dass das bei ihr äußerst selten der Fall ist." Kuprijanow bezeichnete die Politikerin als "Kultur-Obristin", zumal sie ankündigte, Verlegern und Händlern demnächst "knallharte Fragen" zu stellen.