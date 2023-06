Terroristen? Aus Klimakampf-Traktat wird überzeugender Spielfilm

Das "Projekt", für das noch Mitstreiter gesucht werden, ist ein Anschlag auf eine Öl-Pipeline. Acht Leute bilden schließlich, was Andreas Malm ein "Konterkollektiv" nennt, ein Oktett, das zum Gegenschlag ausholt: Rowan (Kristine Froseth), Xochitl (Ariela Barer), Michael (Forrest Goodluck), Theo (Sasha Lane), Alisha (Jayme Lawson) sowie der Landwirt Dwayne (Jake Weary).

Gegen das Empire

Sie alle haben ihre Gründe, sich zu radikalisieren: Der Bauer sieht sein Vieh verenden, weil die Pipeline Land, Luft und Wasser vergiftet, eine extreme Hitzewelle hat die Mutter einer Aktivistin dahingerafft, eine andere, aufgewachsen in direkter Nachbarschaft zur Öl-Raffinerie, ist an Leukämie erkrankt. Einer von ihnen kann Bomben basteln, und er ist es auch, der in einer ihrer Diskussionen über die Recht- oder Unrechtmäßigkeit ihres Tuns sagt: "Wenn das Empire uns Terroristen nennt, machen wir etwas richtig."

Auch in solchen Film-Sätzen hallt Andreas Malms Buch wider, ist es doch eine Streitschrift wider die "Elfenbein- und Betontürme des Empire". So viel Zeit ist bereits unwiederbringlich verstrichen. Wie heißt es so schön weihevoll in der Buchvorlage? "Wahrhaftig, es ist ihrer nicht mehr viel geblieben." Die Dringlichkeit, endlich zu handeln, sehen alle. Es gilt, maximalen Druck auf Politik und Wirtschaft auszuüben.

Es wird gehandelt in diesem Film, es wir aber auch immer wieder diskutiert. Wenn einer der Anfang Zwanzigjährigen mal im Spaß sagt, auch Jesus sei "ein Terrorist" gewesen, dann ist das kein Zufall. Daniel Goldhabers in nur sieben Monaten gedrehter Film verwandelt Malms theoretische Abhandlung in eine rasante Geschichte, die in Rückblenden all das problematisiert, was Malm kritisiert: den Hang zu "Frömmigkeit und Überheblichkeit" im Aktivismus etwa.