"Terminator" Arnold Schwarzenegger wird 75

Die Muckies sind nicht mehr ganz so stramm wie früher: Arnold Schwarzenegger gibt dennoch immer noch gerne den "Action Hero", den Helden, der die Welt rettet. Dafür muss er heute nicht mal einen Kinofilm drehen. Der ehemalige Gouverneur von Kalifornien gefällt sich in der Rolle des überparteilichen "elder statesman".

Als Trump-Anhänger am 6. Januar 2021 das US-Kapitol stürmen, bezieht Schwarzenegger Position und kritisiert unmissverständlich seinen Parteifreund Trump: "Präsident Trump ist gescheitert. Er wird in die Geschichte als schlimmster Präsident eingehen. Das gute ist, er wird bald so unwichtig sein, wie ein alter Tweet."

Schwarzenegger zu Putin: Sie können den Krieg in der Ukraine stoppen

Auch in Russland wird Schwarzenegger verehrt. Er hat dort Millionen Fans. Kurz nachdem der russische Präsident Putin den Überfall seiner Truppen auf die Ukraine befiehlt, wendet sich Schwarzenegger im März an das russische Publikum und redet Klartext: "Sie haben diesen Krieg begonnen. Sie führen diesen Krieg. Sie können diesen Krieg beenden."

Schwarzenegger als Gouverneur von Kalifornien: Gemischte Bilanz

Der gebürtige Österreicher, der seit 1983 auch die US-Staatsbürgerschaft hat, lenkte bis 2011 sieben Jahre lang als Gouverneur die Geschicke von Kalifornien. Wie erfolgreich der frühere Bodybuilder und Schauspieler dabei war, darüber gibt es geteilte Meinungen. Einerseits setzte er deutlich strengere Umweltschutzregeln durch. Andererseits hinterließ er im wirtschaftlich wichtigsten Bundesstaat der USA ein Milliardendefizit. Er selbst habe immer an sich geglaubt, sagt Schwarzenegger.

"Ob es jetzt Bodybuilding ist, der größte Bodybuilder aller Zeiten zu werden, ob man als Star in der Filmbranche ist, ob man jetzt in die Politik einsteigt, um Gouverneur zu werden. Ich habe immer ein klares Ziel gehabt, auf das habe ich mich konzentriert und das war das Wichtigste." Arnold Schwarzenegger

Der Traum des österreichischen Polizistensohns: die USA

Schwarzenegger wächst als Polizistensohn in der Steiermark in Österreich in ärmlichen Verhältnissen auf. Sein Traum: die USA. 1968 zieht er nach Kalifornien und holt jeden wichtigen Bodybuilding-Titel, den es zu gewinnen gab. Auch mithilfe von Anabolika, wie er später zugibt. Als er längst Millionär ist, gelingt ihm, dem Österreicher mit dem für Amerikaner schwer auszusprechenden Namen und dem starken Akzent, der Einstieg ins Filmgeschäft. Conan der Barbar ist 1982 sein erster großer Erfolg.

Der "Terminator" macht Schwarzenegger zum Hollywoodstar

Den Durchbruch in Hollywood schafft Schwarzenegger 1984 als Terminator. Regisseur James Cameron gibt ihm die Hauptrolle – und nur etwa 70 Worte Text. Sein kürzester Satz ist einer der wohl meistzitierten in der Geschichte Hollywoods: "I'll be back." Wegen des unverkennbaren österreichischen Akzents im englischen Original so gerne zitiert.

Später erzählte Schwarzenegger, dass er beim Dreh Regisseur Cameron gebeten hatte, diesen Satz anders aussprechen zu dürfen, weil er seinen österreichischen Akzent zu stark fand. Doch Cameron bestand auf die verkürzte Aussprache. Zu Recht. Als der Film rauskam, sei er andauernd von Fans gebeten worden, genau diesen Satz nochmals zu sagen.

"Twins" oder "Kindergarten-Cop": Actionheld Schwarzeneggers komödiantische Seite

Zwischendurch beweist Schwarzenegger, dass er nicht nur den schlichten und wortkargen Actionhelden oder Bösewichte mimen kann. Mit Komödien wie “Twins - Zwillinge” oder “Kindergarten-Cop” zeigt er seine komödiantische Seite.

Gescheiterte "Bilderbuch"-Ehe mit Kennedy-Nichte Maria Shriver

Auch privat hat Schwarzenegger Glück. Mit der liberalen Kennedy-Nichte und Nachrichtenmoderatorin Maria Shriver führt er eine Bilderbuch-Ehe. Zumindest nach außen. Die beiden haben vier Kinder im Alter von 24 bis 31 Jahren. Die Ehe scheitert 2011. Schwarzenegger gesteht seiner Frau eine langjährige Affäre mit einer Hausangestellten inklusive heute 24-jährigem Sohn. In seinen Memoiren schreibt Schwarzenegger dazu: Das habe ich komplett verbockt.

Davon abgesehen hat der starke Mann aus der Steiermark wohl alles erreicht, was er sich als junger Bub einst erträumte hatte - und vielleicht sogar noch ein bisschen mehr.