Tender Creature - Indiepop mit Botschaft aus New York

"Tender Creature" – geht schön über die Lippen

Kleine Trommeln aus Kaffeekannen, kunstvoll-rhythmisch arrangierte Schlüsselherunterfallenlass-Geräusche – und nicht selten fährt in Zeitlupe ein Cello durchs Bild. Schließlich hat Robert das jahrelang studiert. Und über den Umweg zur klassischen Musik landete die Band auch bei ihrem Namen.

Robert Maril erzählt, dass er mit Opernmusik aufgewachsen sei. Und in Händels Oper 'Acis und Galatea', gebe es eine Arie namens "Would You Gain the Tender Creature", was ihm sehr gut gefallen hätte. "Ich mag das Wort Creature, Kreatur" fügt Steph Bishop hinzu, "das klingt so wunderbar nach einem Lebewesen ohne jegliche geschlechtliche Festlegung. Das Wort Tender 'zart, weich' hat ja auch im queeren Kontext einen besonderen Stellenwert. Und ich würde unser Songwriting auch ein Stück weit als zart beschreien. Aber: Du kannst gleichzeitig zart und stark sein. Das sind keine Gegensätze. Und außerdem geht das so schön über die Lippen: Tender Creature."

Nicht zurückstecken

Die Songs von Tender Creature wirken angenehm organisch. Das Cello harmoniert mit den Beats – gleiches gilt für den zweistimmigen Gesang von Steph Bishop und Robert Maril. Beide wissen aber auch: Mit Trump ist es noch schwerer für LGBTQI-Personen in den USA. Im Song "Coming Down" etwa beschreiben die beiden das Ringen einer Freundin um die richtigen Worte für das Outing vor der Familie. Nicht zurückstecken, erst recht jetzt nicht. Diesen Vorschlag machen uns Tender Creatures. Es ist ein Angebot. An Offering. So wie der Name ihrer Debüt-Platte.

"Wenn wir diese Angstgefühle dadurch erwidern", sagt Robert Maril "dass wir uns machtlos fühlen, dann verlieren wir gleich doppelt. Ich sag‘s gern noch einmal: Als Trump gewählt wurde, haben wir uns eins fest vorgenommen: Wir wollen uns für Frieden stark machen und selber die Veränderung sein, die ich in der Welt sehen möchte."

"An Offering" von Tender Creature ist am 18. September erschienen.